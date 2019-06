Video Italia Giamaica | 5-0 | | highlights e gol | trionfo azzurro | Mondiali femminili

Italia-Ecuador - gli highlights del match – Video : Italia-Ecuador , gli highlights del match – VIDEO highlights Italia Ecuador| Finale amaro ma non troppo per l’Italia che si è ritrovata a giocare la finale terzo quarto posto al Mondiale Under 20. Contro l’Ecuador, ecco come è andata a finire. highlights Italia Ecuador L'articolo Italia-Ecuador , gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Dove vedere Italia – Spagna streaming e tv - Europeo Under 21 – Video : Dove vedere Italia – Spagna streaming e tv, Europeo Under 21 – VIDEO Italia Spagna streaming| Italia – Spagna si giocherà domenica 16 giugno alle ore 21.00. Debutto al Dall’Ara per la Nazionale di Di Biagio. La competizione è importantissima per la nostra squadra, tra le principali candidate per la vittoria finale. Gli azzurrini affronteranno la Spagna, acerrimo rivale degli ultimi anni in orbita Under ...