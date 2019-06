VIDEO Davide Re record italiano sui 400 metri | 45 01 a Ginevra! Riviviamo la gara

oasport

(Di sabato 15 giugno 2019)Re ha realizzato il nuovodei 400, il ligure ha corso in 45.01 a Ginevra (Svizzera) e ha così battuto di undici centesimi il vecchio primato che apparteneva a Matteo Galvan dal 2016. L’azzurro ha distribuito benissimo le forze e poi si è scatenato sul rettilineo finale riuscendo così a festeggiare per un risultato che attendeva già dalla passata stagione, il prossimo obiettivo sarà quello di scendere sotto il muro dei 45 secondi. Di seguito ildeldiRe sui 400. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: FIDAL/Colombo

