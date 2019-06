VIDEO Brasile Bolivia | risultato finale 3-0 | highlights e gol | Coutinho mattatore

VIDEO Brasile-Bolivia 3-0 - Coppa America 2019 : Highlights - gol e sintesi. Coutinho ed Everton guidano i verdeoro : Si è aperta questa notte la Coppa America , in Brasile, con la vittoria dei padroni di casa per 3-0 sulla Bolivia. Fondamentali, dopo un primo tempo opaco da parte di entrambe le squadre, risultano essere le due reti di Coutinho , fino all’intervallo impalpabile, e di Everton , tutte nella ripresa. Particolarmente bello quest’ultimo gol, quasi a voler sigillare con un gioiello l’apertura di un’edizione 2019 che il Brasile ...

VIDEO Australia-Brasile 3-2 Mondiali calcio femminile - highlights - gol e sintesi : le Matildas vincono in rimonta : L’Australia ha sconfitto il Brasile per 3-2 ai Mondiali 2019 di calcio femminile, le Matildas si sono imposte in rimonta al termine di un incontro estremamente avvincente e appassionante: ora le due compagini sono in testa al gruppo C a quota 3 punti insieme all’Italia che domani affronterà la Giamaica con la possibilità di allungare e di qualificarsi agli ottavi di finale. Le sudamericane sono passate in vantaggio al 27′ ...