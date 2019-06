VIDEO Brasile-Bolivia 3-0 | Coppa America 2019 | Highlights | gol e sintesi Coutinho ed

oasport

(Di sabato 15 giugno 2019) Si è aperta questa notte la, in, con la vittoria dei padroni di casa per 3-0 sulla. Fondamentali, dopo un primo tempo opaco da parte di entrambe le squadre, risultano essere le due reti di, fino all’intervallo impalpabile, e di Everton, tutte nella ripresa. Particolarmente bello quest’ultimo gol, quasi a voler sigillare con un gioiello l’apertura di un’edizioneche ilvuole vincere davanti al proprio pubblico, dopo aver debuttato con la maglia delle origini.3-0: GOL E1-0via @GoalsHD pic.twitter.com/5tsd6O1qIg — via @GoalsHD (@viaVide99171250) 15 giugno2-0via @GoalsHD pic.twitter.com/5tsd6O1qIg — via @GoalsHD (@viaVide99171250) 15 giugno3-0 EVERTON via @GoalsHD pic.twitter.com/WY7PjLFilC — via @GoalsHD ...

TuttoMercatoWeb : Tutto pronto per la #CopaAmerica: si parte con il match #Brasile-#Bolivia Il punto con il nostro inviato… - Tg3web : In #Brasile verrà riesaminata la richiesta di scarcerazione dell'ex presidente Lula condannato per corruzione a ott… - righttrocadero : RT @Asiablog_it: #BRASILE. Scioperi e manifestazioni di protesta contro la riforma delle pensioni proposta dall'amministrazione del preside… -