Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2019 ore 08 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 15 GIUGNO 2019 ORE 07:20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRIINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. BUONE ANCHE LE CONDIZIONI DEL TEMPO, ALTRETTANTO PER QUANTO RIGUARDA LA VISIBILITA’; RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 14 GIUGNO 2019 ORE 20:20 MANUELA CIAMPI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ ANCORA CODE PER L’INCIDENTE RIMOSSO SULLA A1 Roma NAPOLI TRA LE USCITE ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI, RESTANDO SULLA A1 SI RALLENTA TRA BARRIERA RomaSUD E MONTEPORZIO CATONE ANCORA IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO ANUALRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DAGLI SVINCOLI CASSIA E SALARIA E DI SEGUITO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 19 : 45 : BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN PROGRESSIVA RIPRESA LA CIRCOLazioNE STA RIENTRANDO NELLA NORMA L’INCIDENTE SULLA A1 Roma NAPOLI TRA LE USCITE ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI, E’ STATO RIMOSSO MA PERMANGONO CODE SUL RACCORDO ANUALRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DAGLI SVINCOLI NOMENTANA A CASILINA, E DI SEGUITO TRA GLI SVINCOLI LAURETINA E Roma FIUMICINO, MENTRE IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 14 GIUGNO 2019 ORE 19:05 MANUELA CIAMPI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO RESTA SOSTENUTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO SULLA A1 Roma NAPOLI CONTINUANO DISAGI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA LE USCITE ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI, AL MOMENTO PERMANGONO CODE DI 3 KM SUL RACCORDO ANUALRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DA NOMENTANA A CASILINA, MENTRE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 14 GIUGNO 2019 ORE 18:05 MANUELA CIAMPI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE SUL RACCORDO ANUALRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI DALLO SVINCOLO CASSIA BIS ALLO SVINCOLO CASILINA E DI SEGUITO SEMPRE CODE A TRATTI DA PISANA A GIUSTINIANA, IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO INTENSO TRA L’USCITA Roma FIUMICINO E L’USCITA TUSCOLANA. CI SPOSTIAMO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 14 GIUGNO 2019 ORE 18:05 MANUELA CIAMPI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE SUL RACCORDO ANUALRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI DALLO SVINCOLO CASSIA BIS ALLO SVINCOLO CASILINA E DI SEGUITO SEMPRE CODE A TRATTI DA PISANA A GIUSTINIANA, IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO INTENSO TRA L’USCITA Roma FIUMICINO E L’USCITA TUSCOLANA. CI SPOSTIAMO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 14 GIUGNO 2019 ORE 17:35 MANUELA CIAMPI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO E’ IN PROGRESSIVO AUTMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA CITTA,’ INIZIAMO CON IL RACCORDO ANUALRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI DALLO SVINCOLO CASSIA BIS ALLO SVINCOLO CASILINA E DI SEGUITO SEMPRE CODE A TRATTI DA PISANA A GIUSTINIANA, IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO INTENSO TRA L’USCITA Roma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 14 GIUGNO 2019 ORE 17:05 MANUELA CIAMPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO RESTA SOSTENUTO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLO SVINCOLO CASSIA BIS ALLO SVINCOLO A24, MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO TRA L’USCITA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA FIORENTINI E RACCORDO IN DIREZIONE DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 14 GIUGNO 2019 ORE 16:20 MANUELA CIAMPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PERMANE TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI DALLO SVINCOLO CASSIA BIS ALLO SVINCOLO A24, MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA L’USCITA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO E, IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 14 GIUGNO 2019 ORE 15:20 MANUELA CIAMPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LO SVINCOLO DELLA DIRAMAZIONE Roma NORD DELLA A1 E LA A24, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE DALL’USCITA PER LA Roma FIUMICINO E TUSCOLANA. PASSIAMO SULLA PONTINA DOVE SI RALLENTA TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL DI DECIMA IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 14 GIUGNO 2019 ORE 12:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA APPIA E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A RILENTO TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN USCITA. QUALCHE PROBLEMA SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI. SULLA VIA APPIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI SANTA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 14 GIUGNO 2019 ORE 11:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA; IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E A24 Roma TERAMO. SULLA CASSIA SI PROCEDE A RILENTO TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. QUALCHE PROBLEMA SULLA FLAMINIA, CI SONO CODE A TRATTI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 14 GIUGNO 2019 ORE 10:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA CASILINA E APPIA, MENTRE IN ESTERNA TRA COLOMBO E TUSCOLANA. CODE SULLA Roma FIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DELL’EUR. PERMANGONO CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 14 GIUGNO 2019 ORE 09:05 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio DISAGI PER CHI È IN VIAGGIO SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA VEIENTANA E TRIONFALE. RESTANDO IN ESTERNA MA PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA E PIÙ AVANTI SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA. TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA CASILINA E ...