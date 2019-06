Venezuela-Perù | Coppa America 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

oasport

(Di sabato 15 giugno 2019) Si giocherà questa sera alle ore 21 (italiane) l’incontro travalido per il girone A della, lo stesso del Brasile, che ha inaugurato questa notte la manifestazione. Il match è previsto in quel di Porto Alegre, nello stadio del Gremio. Tra le due selezioni ci sono stati 32 confronti nella storia del calcio, con 7 vittorie del, 20 dele 5 pareggi. La formazionena dovrebbe basarsi su un 4-5-1 con Rondon quale terminale offensivo, mentre i peruviani appaiono orientati a rispondere con un 4-2-3-1 che vede Carrillo, Cueva e Guerrero dietro a Ruidiaz. Non ci sono particolari favori del pronostico: entrambe le squadre nazionali puntano a giocarsi il ruolo di sorpresa della competizione. Nell’ultima edizione, quella del Centenario giocata negli Stati Uniti nel 2016, siachehanno raggiunto i quarti, finendo lì la ...

StadioSport : Copa America 2019, 1° giornata gruppo A: probabili formazioni Brasile-Bolivia e Venezuela-Perù -… - LaQuotaVincente : Guida #CopaAmerica2019 girone A: tutto su Brasile, Bolivia, Perù e Venezuela! - kihatoyuri : COPA AMERICA COLOMBIA VS ARGENTINA ZAPATA VS MESSI POINT TO GG AND OVER 25 DANGEROUS PERU VS RADON VENEZUELA GG BO… -