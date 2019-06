Uomini e Donne | Nilufar Addati e Nicolò Brigante hanno litigato

Karina Cascella/ Ripensa a Uomini e donne : 'Avevo sofferto molto - odiavo la vita...' : Karina Cascella Ripensa a Uomini e donne e rivela di non aver passato un momento facile: 'Avevo sofferto molto, odiavo la vita...'

Uomini e Donne - Andrea e Natalia genitori : “Vorremmo due figli” : Andrea e Natalia sul futuro da genitori dopo Uomini e Donne: “Bisogna essere pronti insieme” Andrea Zelletta è molto attivo su Instagram e non perde mai l’occasione di rispondere alcune domonde dei fan incuriositi sul futuro assieme a Natalia Paragoni. All’interno delle domande, l’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato di argomenti davvero molto importanti, tra cui quello di diventare genitori, facendo una ...

Uomini e Donne - Nilufar Addati : "Pierpaolo Pretelli? Alcune psicolabili sono convinte che io sia fidanzata con lui!" : Attorno ai personaggi di Uomini e Donne, Temptation Island ecc... circolano, ogni giorno, tantissimi rumor e gossip ma Nilufar Addati, ex corteggiatrice e tronista ed ex partecipante della prima edizione di Temptation Island Vip, insieme all'ex fidanzato Giordano Mazzocchi, ha reagito abbastanza male davanti alle voci che la davano come nuova fidanzata di Pierpaolo Pretelli, anche lui ex corteggiatore ed ex tentatore.Dopo aver notato una ...

Uomini e Donne Giulia e Manuel : ecco cosa ne pensa Lorenzo Riccardi : Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi rivela il suo pensiero su Giulia e Manuel A poche settimane dalla fine di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi ha commentato per la prima volta la scelta di Giulia Cavaglia, la sua ex corteggiatrice. Come è noto la vivace torinese ha scelto Manuel Galiano e ad oggi la storia d’amore […] L'articolo Uomini e Donne Giulia e Manuel: ecco cosa ne pensa Lorenzo Riccardi proviene da Gossip e Tv.

Gossip Uomini e Donne : Angela ha lasciato Alessio? Il retroscena : Angela Nasti e Alessio Campoli si sono detti addio dopo Uomini e Donne? Angela Nasti, in queste ultime ore, ha fatto molto discutere perchè pare abbia lasciato il suo fidanzato Alessio Campoli. Il motivo della loro presunta separazione? Non è dato saperlo, ma poco fa l’influencer Deianira ha fatto una clamorosa rivelazione su instagram a tal proposito che ha lasciato tutti di stucco. Cosa ha detto? E’ venuta a sapere da alcune ...

Nuovo amore dopo Uomini e Donne? Gemma Galgani spiazza tutti : Negli ultimi giorni Gemma Galgani aveva fatto preoccupare i suoi tanti fan. La dama per eccellenza del trono over di Uomini e Donne era come ‘sparita’, i suoi profili social fermi a giorni addietro e tutti a chiedersi se fosse successo qualcosa. È vero, infatti, che la trasmissione di Maria De Filippi ha chiuso i battenti per la consueta pausa estiva, ma la curiosità del pubblico non va mai in vacanza. Specie nei confronti dei personaggi più in ...

Angela Nasti e Alessio Campoli - è crisi dopo Uomini e donne? ‘Pian piano saprete tutto’ : Il popolo di Uomini e donne è in allarme. Il motivo? Angela Nasti e Alessio Campoli non danno loro notizie da qualche giorno. Se le altre coppie uscite dal dating show in questa stagione testimoniano sui social l’andamento delle loro relazioni, Angela e Alessio appaiono più latitanti in questo senso. A destare i dubbi che tra i due ci possa essere già una crisi è anche il fatto che la fashion blogger sia partita per una vacanza a Ibiza con ...

Uomini e Donne : Ida Platano lancia un messaggio inaspettato a Gemma : Ida Platano parla di Gemma Galgani dopo Uomini e Donne: “Hai lasciato…” Il legame tra Gemma Galgani e Ida Platano non si è spezzato dopo la fine di Uomini e Donne. La chiusura estiva del programma condotto da Maria De Filippi non ha diviso le due protagoniste del Trono Over che, nonostante i numerosi impegni, sono riuscite a trascorrere di recente un fine settimana insieme. In queste ore Ida Platano ha lanciato un messaggio a ...

Uomini e Donne news - Virginia Stablum e Pietro in crisi : “Ne parlo per la prima volta” : Uomini e Donne, Virginia Stablum si confessa a un anno dalla scelta di Nicolò Brigante Virginia Stablum e il fidanzato Pietro pare siano in crisi. O comunque in un momento non facile. Le news di Uomini e Donne sull’ex corteggiatrice sono giunte dalle pagine del Magazine. Una bella intervista in cui colei che è stata […] L'articolo Uomini e Donne news, Virginia Stablum e Pietro in crisi: “Ne parlo per la prima volta” ...

Uomini e Donne : Nilufar nega il flirt col velino - Ludovica Valli solo amica di Luca Daffrè : Nelle ultime ore si sta facendo un gran parlare di due ex troniste di Uomini e Donne e della loro vita sentimentale: a Nilufar Addati e Ludovica Valli, infatti, di recente sono stati attribuiti flirt con due single di Temptation Island. La napoletana ha usato Instagram per smentire la notizia che la voleva fidanzata con Pierpaolo Petrelli; l'influencer modenese, invece, ha stroncato sul nascere le voci secondo le quali starebbe frequentando Luca ...

Uomini e Donne Over. Ida Platano : Nuove Rivelazioni Shock! : Ida Platano, dama di Uomini e Donne Trono Over, dopo aver chiuso la burrascosa relazione con Riccardo Guarnieri ha rilasciato delle dichiarazioni inquietanti che hanno scosso il popolo del web! Ecco di cosa si tratta! Ida Platano e la storia con Riccardo Guarnieri, non ha avuto il lieto fine come in molti speravano. La dama bresciana spiega in un’intervista, le sue sofferenze! Non c’è pace per Ida Platano. La dama divenuta famosa al ...

Uomini e Donne - Giulia Cavaglia : "Con Manuel è come se fossimo fidanzati da più tempo" : Ad alcuni giorni dal termine dell'avventura dei tronisti della stagione primaverile di Uomini e Donne, le penne del magazine ufficiale della trasmissione hanno iniziato a raccontare come le coppie uscite dal programma stanno trascorrendo i primi momenti di vita condivisa. Protagonisti dell'ultimo numero del settimanale sono Giulia Cavaglia e la sua scelta Manuel Galliano, che stanno passando momenti di serenità lontani dalle telecamere fra ...

Giulia Cavaglia e Manuel Galiano - da Uomini e donne alle presentazioni in famiglia : Sebbene sia iniziata da un paio di settimane, procede per il meglio la relazione tra Giulia Cavaglia e Manuel Galiano. La coppia si è scelta nell’ultima puntata stagionale di Uomini e donne e rilascia la prima intervista al magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi. I due approfittano di ogni momento disponibile per trascorrere quanto più tempo possibile insieme. “Da quando siamo usciti abbiamo cercato di viverci questa ...

L’occupazione è cosa da Uomini : in Italia la metà delle donne con due o più figli non lavora : In Italia, oltre la metà delle donne con figli non lavora. A rivelarlo è un report dell'Istat, che mette in evidenza come in una coppia con figli su tre solo l'uomo è occupato. Un dato che è ancora più affermato nel Mezzogiorno e che sottolinea come ancora oggi, per una donna, una nascita comporti spesso una rinuncia in ambito lavorativo.