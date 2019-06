Uno dei naufraghi ha raccontato di essere stato costretto a seppellire

Fiorella Mannoia : “Sally? Vasco mi disse che l’aveva scritta per me e non lo sapeva. Uno dei più bei complimenti mai ricevuti” : Le immagini inedite di Fiorella Mannoia che fanno parte delle testimonianze confluite nel docuconcerto “Siamo Solo Noi” di Giorgio Verdelli dedicato a Vasco Rossi, in onda in esclusiva in prima serata su Canale 5 lunedì 17 giugno. La cantautrice parlando di Vasco ricorda: “Quando alcuni giornalisti gli hanno chiesto cosa ne pensasse della versione di Sally cantata da me, lui rispose: l’ho scritta per lei e non lo sapevo. Penso che sia uno dei ...

Strage di Pasqua in Sri Lanka - arrestato Uno dei principali sospettati : L'annuncio dell'Interpol che subito dopo gli attacchi aveva messo in campo una task force dedicata per aiutare le autorità locali nelle indagini e nel rintracciare i colpevoli degli attentati del 21 aprile scorso costati la vita a oltre 250 persone. L'arrestato è un 29enne cingalese identificato come Ahamed Milhan Hayathu Mohamed.Continua a leggere

Il Segreto - intervista esclusiva a Irene Campuzano : "Lavorare in Italia è Uno dei miei sogni!" : Rebeca Sala, alias Irene Campuzano, si racconta in esclusiva su Comingsoon.it e ci regala una piacevolissima sorpresa...video

RaiUno - il palinsesto sovranista dei sogni : manca solo Massimo Giletti - i nomi della rivoluzione d'autunno : La Raiuno diventa sovranista e confezione ad hoc il palinsesto per autunno-inverno prossimi. A mancare all'appello però è Massimo Giletti. Il conduttore non ha ancora fatto sapere i suoi "spostamenti", ma varie indiscrezioni rivelano che resterà in casa La7. Intanto Viale Mazzini si aggiudica tre pe

Taskmaster sarà Uno dei cattivi presenti in Marvel's Avengers - lo conferma la stessa Marvel : Square Enix ha mostrato un corposo trailer del suo Marvel's Avengers durante la conferenza E3 di qualche giorno fa, nel video si vedono diversi eroi e cattivi, tra cui Taskmaster (confermato dalla stessa Marver recentemente), storica nemesi di Capitan America.Come riporta Polygon, Taskmaster ha scoperto fin da bambino di possedere il potere di migliorare le sue abilità semplicemente guardando qualcun'altro usarle, questo grazie al cosiddetto ...

Bleeding Edge : un nuovo video gameplay ci consente di dare Uno sguardo al multiplayer 4v4 dei creatori di Hellblade : Se si può fingere per un momento che Bleeding Edge non sia trapelato prima del briefing di Xbox E3, il nuovo gioco di Ninja Theory è stato una delle sorprese più interessanti dello show.Con Bleeding Edge, Ninja Theory si è allontanando dai giochi incentrati sulla storia e guidati dalla narrazione per un momento, per creare un gioco d'azione multigiocatore puramente meccanico.E grazie al video del canale YouTube 3DJuegos, possiamo dare uno ...

Lidl ritira Uno dei suoi prodotti per rischio microbiologico : contiene LIsteria [MARCHIO - LOTTO E INFO] : Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo nei confronti di un prodotto venduto nei negozi Lidl. Si tratta di “Tartare di bovino adulto – Scottona” marchio Lidl ITALIA SRL, LOTTO di produzione n° 1071215, prodotto da Rosso SPA. Il prodotto è venduto in unità di peso da 200 grammi. Come si legge nel modulo di richiamo, il ritiro è avvenuto a causa della presenza di “LIsteria monocytogenes su una ...

Che ci faccio qui - Sammy Basso : “L’ironia salverà il mondo”. E il programma di Iannacone si conferma Uno dei fiori all’occhiello di RaiTre : FQ Magazine Notte della Taranta, Belen Rodriguez e Stefano De Martino alla conduzione: gli intellettuali lanciano un “appello alla dignità” “Sospeso a metà strada tra una mente giovane e un corpo già vecchio“. È così che vive Sammy Basso a causa della sua malattia, la progeria o Sindrome di Hutchinson-Gilford. Un nome tirchio di ...

“L’uomo del giorno” - Diego Alberto Milito : Uno dei protagonisti del ‘Triplete’ dell’Inter compie 40 anni : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Diego Alberto Milito, attaccante argentino protagonista del ‘Triplete‘ dell’Inter che compie 40 anni. Detto “El Principe” per la sua somiglianza con Enzo Francescoli, ex calciatore uruguayano, Milito è nato a Bernal, a sud-est di Buenos Aires anche se la sua famiglia è originaria di Terranova da ...

"Martina morì per scappare ad Uno stupro" : le motivazioni dei giudici : Il tribunale di Arezzo ha reso note le motivazioni della sentenza sulla morte di Martina Rossi, per cui due giovani sono...

Buon compleanno Paperino! Tanti auguri ad Uno dei personaggi Disney più amati : Uno dei personaggi più famosi della Walt Disney è senza dubbio Paperino (Donald Duck in originale). Il 9 giugno 1934 il personaggio che dallo studioso Domenico Volpi è stato definito come “l’antieroe per eccellenza, l’incarnazione dell’uomo medio moderno, con le sue frustrazioni, i suoi problemi, le sue nevrosi” fece la sua prima apparizione nel cartone animato “La gallinella saggia” (in inglese ...

Uno dei più grandi mercati di carne di cane della Corea del Sud sarà convertito in un parco : Uno dei più grandi mercati di carne di cane della Corea del Sud finalmente sarà chiuso. Le autorità locali hanno raggiunto un accordo con tutti e 19 i venditori del Gupo Livestock Market di Busan per far cessare la loro attività e dato via libera alle associazioni animaliste di portare in salvo i cani tenuti nelle gabbie per essere macellati su ord...

L’uomo del giorno - Javier Mascherano : Uno dei più forti mediani degli ultimi 15 anni : Torna il nostro classico appuntamento con la rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Javier Mascherano, centrocampista dell’Hebei Fortune. Nato a San Lorenzo l’8 giugno del 1984, compie oggi 35 anni. Inizia con le giovanili del River Plate ed esordisce nel 2003 in prima squadra. Si trasferisce in Brasile al Corinthians e dopo una sola stagione sbarca in Europa con la maglia del West Ham. Gioca ...