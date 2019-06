Una Vita | trame spagnole | Liberto arrestato per adulterio | i vicini di Acacias 38 truffati

Una Vita - anticipazioni puntata di lunedì 17 e martedì 18 giugno 2019 : anticipazioni puntata 748 di Una VITA di lunedì 17 e martedì 18 giugno 2019: Felipe riesce ad ottenere l’indulto per Diego, il quale parla a Samuel dei sospetti di Blanca e di conseguenza decide di condurla al cimitero di fronte alla tomba della bambina, nella speranza di convincerla ad andare oltre… Inigo e Leonor sono di nuovo intenzionati a partire… Casilda chiede a Jacinto di rimanere ancora ad Acacias, così Liberto pensa ...

Una Vita - spoiler spagnoli : Rosina pone fine al suo matrimonio con Liberto : Brutte notizie per una coppia amatissima di Una Vita. Nelle puntate spagnole, in onda da lunedì 17 a venerdì 21 giugno, Rosina deciderà di lasciare suo marito Liberto dopo essere stata tradita con Genoveva. Una Vita: Cinta bacia Rafael Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate spagnole in onda dal 17 al 21 giugno in Spagna, svelano che Cinta sarà molto adirata nei confronti di Emilio, in quanto l'ha lasciata mentre Rafael le ...

Una Vita - trame Spagna : Ramon chiede la mano di Carmen - Liberto e Rosina in crisi : Ramon e Liberto sono al centro delle puntate di Una Vita, in onda a giugno in Spagna. Se Palacios progetterà un futuro insieme a Carmen dopo la morte di Trini, Seler si avvicinerà a Genoveva a causa dei continui scontri con Rosina. Carmen trova Ramon in ospedale Le anticipazioni di Una Vita, sulle puntate trasmesse in Spagna a giugno, rivelano che Rafael convincerà Cinta a fare un'esibizione. A tal proposito, la coppia avrà un grande riscontro ...

E' morto Franco Zeffirelli - Una Vita per l'arte : La cultura italiana perde il "Maestro": Zeffirelli, 96 anni, ha segnato il mondo del cinema, del teatro e della tv. Cattolico e anticonformista fu anche senatore di Forza Italia. Lunedì la camera ardente al Palazzo Vecchio di Firenze

Focus ascolti TvBlog : La vita in diretta - Una stagione in crescita ed un futuro da scrivere : Mentre si parla di chi sarà al timone della prossima edizione della vita in diretta, con un derby fra i giornalisti Milo Infante ed Alberto Matano su chi vada ad affiancare Lorella Cuccarini (salvo sorprese dell'ultimo minuto) e mentre fra poche ore partirà la versione estiva di questo programma condotto da Lisa Marzoli con l'amorevole partecipazione di Beppe Convertini, è tempo di bilanci per l'edizione 2018-2018 del contenitore che fu di ...

Addio a Franco Zeffirelli - Una Vita tra cinema e teatro : Si è spento a 96 anni Franco Zeffirelli, regista di cinema e teatro, scenografo, costumista e attore. Lo saluta il sito della Fondazione a lui dedicata, con un “Ciao maestro”. E la fine lo coglie ancora al lavoro, nonostante la lunga malattia, per una regia dell’amatissima Traviata che aprirà la stagione del Festival lirico all’Arena di Verona il prossimo 21 giugno. Era nato a Firenze nel 1923 dove, da studente di architettura, era già ...

Una Vita Anticipazioni : la puntata in prima serata su Rete 4 : Mentre l'Alday corre in aiuto di Blanca, i Cervera si trovano a fare i conti con il vero Inigo. Intanto Esteban si avvicina sempre di più a Silvia.

Dal cinema all'opera : Una Vita nel segno dell'arte : Tra i suoi capolavori "La Bisbetica domata", "Romeo e Giulietta", "Gesù di Nazareth", "Fratello sole, sorella luna"

Una Vita/ Anticipazioni 15 giugno : la soap spazza via Il Segreto! : Una Vita, Anticipazioni puntata serale 15 giugno: Blanca confessa a Diego i sospetti su Ursula. Alday si allea con Samuel contro l'ex domestica?

Una Vita - trama serale del 15 giugno : Blanca ha le allucinazioni - Diego è un uomo libero : Un nuovo appuntamento con la soap Una Vita attende i telespettatori oggi, 15 giugno, in prima serata su Rete 4, a partire dalle 21:20 circa. Una doppia puntata per gli amanti della telenovela ambientata a Calle Acacias, i quali potranno seguire le vicende riguardanti il dramma di Blanca che sarà vittima di allucinazioni dopo la tragica scomparsa del figlio Moises. La giovane Dicenta, infatti, è convinta che il bimbo sia nato vivo e che sia stato ...

Una Vita - anticipazioni : FLORA bacia PEÑA ma… : Nuovo avvicinamento “amoroso” per FLORA Cervera (Alejandra Lorenzo) nelle prossime puntate italiane di Una Vita: dopo il bacio dato al sorvegliante notturno Paquito (Josè Maria Sacristan), che genererà un vero e proprio scandalo per tutta calle Acacias, la giovane donna si avvicinerà anche a PEÑA (Adrian Castiñeiras), ossia il vero Iñigo. Cerchiamo dunque di capire come si arriverà a questa svolta… Una Vita, anticipazioni: FLORA si ...

Maria De Filippi svela Una grande novità : Amici Vip. Ecco quando uscirà e chi saranno i volti noti : Maria De Filippi ha in riserbo una sorpresa: Amici Vip. Dopo Il grande Fratello, tocca al talent show. Secondo diverse indiscrezioni rivelate da Blogo, sarebbe un'edizione più breve di quella classica, per ovvie ragioni. Prima di tutto perché sarebbe un impegno importante mantenere dei Vip in una sc

Etna - “Dopo solo Una settimana - nuovi segni di vita” : emissioni di cenere dalla “Voragine” [FOTO e VIDEO] : Dopo la recente e breve eruzione subterminale terminata la scorsa settimana, l’Etna rimane irrequieto. Dense e relativamente intense emissioni di cenere si stanno verificando dal cratere sommitale centrale, chiamato Voragine. L’INGV ha scritto che la Voragine “sbuffa dal primo pomeriggio del 13 giugno 2019, dopo più di tre anni di relativa quiete. Le emissioni di cenere avvengono da una bocca nella parete nord-occidentale del cratere. Essa si ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Blanca vuole entrare in convento : Blanca sembra aver cambiato Vita dopo la morte del suo bambino. La ragazza, ormai lontana da Diego, dichiarerà di voler entrare in convento.