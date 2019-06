Un posto al sole | trame dal 24 al 28 giugno | Diego affronta Nicotera

Un posto al sole - la sconcertante scoperta di Diego : anticipazioni trame dal 17 al 21 giugno : Anche questa settimana si rinnova l’appuntamento – più che solido, decisamente un classico – con le trame e le sottotrame di Un posto al sole, la soap opera italiana più longeva della televisione (che, nelle sue fila, ha annoverato per anni anche la bella e brava Serena Rossi). L’appuntamento è sempre quello consueto a cui gli spettatori sono abituati da tempo: dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. (Qui il riassunto ...

Un posto al sole - anticipazioni : Nicotera rischierà di rimanere investito da un'auto : Questa settimana verrà dato ampio spazio al personaggio di Diego Giordano e ci verrà mostrata la sua lenta discesa nella follia dovuta alla fortissima gelosia che l'uomo proverà per Beatrice. Nel frattempo Eugenio Nicotera rischierà la vita a causa di un auto e non saprà come comportarsi dinanzi a tale evento. In un'altra storyline Marina si troverà a fare i conti con un misterioso ladro che si insinuerà nel suo appartamento. Di seguito le ...

Anticipazioni Un posto al sole : Anita seduce Vittorio : Sarà una settimana ricca di emozioni ad Un posto al sole, dove equivoci e intrecci amorosi la faranno da padrone. Purtroppo non ci saranno buone notizie per i sostenitori della nuova coppia formata da Alex e Vittorio, che dovrà affrontare una durissima prova. A quanto pare Anita irromperà nuovamente nella vita di Vittorio e sarà determinata a portare scompiglio nella sua recentissima relazione. Nel frattempo la povera Alex dovrà rimediare alle ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 17 giugno 2019 : anticipazioni puntata 5276 di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 17 giugno 2019: Michele (Alberto Rossi) si ritrova ostaggio di Mimmo (Antonio Fattoruso) ma capisce ben presto che il giovane è fragile e spaventato, così cerca di convincerlo a costituirsi… Marina Giordano (Nina Soldano) si rende conto di godere ormai di poca stima da parte degli operai e di non essere più in grado come in passato di avere tutti ai suoi piedi… Assunta ...

Un posto al sole - anticipazioni dal 17 al 21 giugno : Michele in ostaggio : Un posto al sole: ecco tutte le anticipazioni della prossima settimana Un post al sole. Diego è quasi vicino alla scoperta della nuova relazione tra Beatrice e l’uomo misterioso. Di chi si tratta? Intanto Mariella e Guido sembrano aver trovato finalmente la tranquillità e possono finalmente definirsi una famiglia. Ma cosa accadrà durante la prossima […] L'articolo Un posto al sole, anticipazioni dal 17 al 21 giugno: Michele in ...

Un posto al Sole Anticipazioni 14 giugno 2019 : Alex è in difficoltà : Alex non sa più come gestire i capricci di Mia e pensa di abbandonare il suo progetto di trasferirsi all Terrazza. Vittorio però non è d'accordo.

Un posto al sole anticipazioni : MIA mette nei guai ALEX : Che la giovanissima Mia (Ludovica Nasti) sia un “bel peperino” l’abbiamo tutti notato subito, ma nelle prossime puntate di Un posto al sole la sorellina di ALEX (Maria Maurigi) mostrerà addirittura degli atteggiamenti da “dark baby”, non esitando a compiere alcuna mossa pur di ottenere ciò che vuole. Non per niente, le anticipazioni ufficiali della soap rivelano che ALEX a un certo punto scoprirà “il motivo ...

Un posto al sole : l'avvocato Aldo Leone ha ucciso Maurizio - Mimmo in fuga : Nell'emozionante episodio di un posto al sole, andato in onda stasera, ci sono state mostrate le tragiche conseguenze della rapina avvenuta al Vulcano. A sparare, uccidendo il giovanissimo Maurizio, non è stata Arianna come molti credevano, bensì la new entry, l'avvocato Aldo Leone. C'è da dire che l'attore Luca Capuano aveva dichiarato che il suo sarebbe stato un ingresso col botto, ma nessuno avrebbe mai sospettato che entrasse nella trama con ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 14 giugno 2019 : anticipazioni puntata 5275 di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 14 giugno 2019: Michele (Alberto Rossi) intende parlare con il professor Scaglione (Emanuele Barresi)… Serena (Miriam Candurro) deve prendere un’importante decisione sul suo futuro professionale… Alex (Maria Maurigi) sembra intenzionata a lasciar perdere il trasferimento in terrazza; Vittorio (Amato D’Auria) tuttavia non è d’accordo… Da non ...

Dopo Il Paradiso delle Signore Luca Capuano in Un posto al Sole è il misterioso Aldo : video della puntata d’esordio : Svestito il doppiopetto indossato ne Il Paradiso delle Signore, è arrivato un nuovo ruolo per Luca Capuano in Un Posto al Sole. Dopo aver ottenuto la grande popolarità come volto delle soap Mediaset, coi ruoli di Adriano Riva in CentoVetrine e di Edoardo Monforte nella fiction Le tre rose di Eva, Capuano è approdato in Rai con una serie di ruoli in fiction come Che Dio Ci Aiuti e Provaci ancora Prof. Lo scorso anno è entrato nel cast ...

Un posto al sole anticipazioni : MIMMO crollerà - MICHELE lo aiuterà? : Siamo giunti al clou della storyline dei “bad boys”, che da qualche mese fa parte delle vicende narrate a Un posto al sole, e nella puntata del 12 giugno abbiamo assistito ad una rapina al Vulcano che – stando ai presupposti – non promette nulla di buono! L’episodio in questione è terminato infatti con uno sparo e con la disperazione di Andrea Pergolesi (Davide Devenuto). Cosa sarà successo? Solo stasera scopriremo ...