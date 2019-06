Ultime Notizie Roma del 15-06-2019 ore 17 | 10

Totti lascia la Roma : data annuncio e motivazioni. Le Ultime notizie : Totti lascia la Roma: data annuncio e motivazioni. Le ultime notizie Dopo aver chiuso la carriera da calciatore, lunedì 17 giugno 2019 dovrebbe chiudersi anche quella da dirigente della Roma per la bandiera giallorossa Francesco Totti. Totti lascia la Roma: un’altra tegola per i giallorossi Dopo il mancato rinnovo di Daniele De Rossi, un’altra tegola – forse ancora più pesante – si abbatte sulla Roma. Francesco Totti avrebbe ...

Ultime Notizie Roma del 15-06-2019 ore 16 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio della redazione appuntamento con l’informazione Gabriele a Luigi in studio addio a Franco Zeffirelli attore scenografo e sceneggiatore costumista anche pittore ma soprattutto regista di film prosa e Lirica è scomparso all’età di 96 anni Fiorentino purosangue Prova a pensarci come rigoglioso frutto di una bottega che ebbe in Luchino Visconti il primo maestro custode dei classici ma ...

Ultime Notizie Roma del 15-06-2019 ore 15 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il governo ha più o meno una settimana di tempo per rispondere ai dubbi dell’Unione Europea sui conti portando i nuovi elementi che ha promesso è quanto emerso Al termine della due giorni di riunioni Lussemburgo nella nella ministro Giovanni Tria avviato il negoziato ascoltando le richieste della controparte i tempi si sarebbero quindi stringendo ...

Ultime Notizie Roma del 15-06-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli si erano troppo importanti per rinunciare nonostante lo slittamento dei tempi del vertice dei paesi del Sud Europa a Malta che fatto saltare più di unilaterale in agenda alla fine il premier Conte il presidente francese Macron sono riusciti a ritagliarsi un colloquio consapevoli del fatto che dopo le elezioni del passato questa volta gli interessi dei due ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 - Fornero “come convincerei Salvini” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Fornero “come convincerei Salvini” Pensioni ultima ora: l’ex ministro del Governo Monti Elsa Fornero è probabilmente colei che più di ogni altro ha avversato Quota 100. L’economista è convinta che la misura previdenziale sia ingiusta e dannosa per il Paese. Sostanzialmente la sua opinione, espressa più e più volte, ruota intorno al fatto che così com’è l’attuale sistema penalizzi le ...

Ultime Notizie Roma del 15-06-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale pensionati dalla redazione in studio Roberta frascarelli. dice brasiliano assolto per infermità mentale l’uomo che aveva accoltellato l’allora candidato presidenziale Gioia bolsonaro ordinando il suo ricovero per un tempo indefinito in un manicomio giudiziario de Oliveira è rimasto sotto custodia della polizia dal 6 settembre quando è stato accusato di aver accoltellato bolsonaro durante un comizio nella ...

Ultime Notizie Roma del 15-06-2019 ore 12 : 10 : Roma Daily News radiogiornale controllati dalla redazione in studio Roberta Ti comunico dunque la mia auto sospensione dal PD fino a quando questa vicenda non sarà chiarita lo faccio non per qualche moralista Senza morale Oggi ha chiesto mio passo indietro No Lo Faccio il riso Aspetto che provo verso gli iscritti del PD qui voglio bene perché voglio dimostrare loro di non avere niente da nascondere nessuna paura di attendere la verità lo ...

Calciomercato news 15 giugno/ Juventus - Inter - Milan - Roma trattative - Ultime notizie : Calciomercato news 15 giugno Juventus, Inter, Milan, Roma: trattative e ultime notizie circa i nomi che Interessano alle big del calcio italiano.

Ultime Notizie Roma del 15-06-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale controllati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli ti comunico dunque la mia auto sospensione dal PD fino a quando questa vicenda non sarà chiarita lo faccio non per qualche moralista Senza morale Oggi ha chiesto mio passo indietro No lo faccio per rispetto è l’affetto che provo verso gli iscritti del PD qui voglio bene perché voglio dimostrare loro di non avere niente da nascondere nessuna paura di ...

Ultime Notizie Roma del 15-06-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione della Luigi in studio due corpi carbonizzati probabilmente di un uomo e una donna sono stati trovati ieri in un’auto a Torvaianica sul litorale Romano la proprietaria dell’auto e un’anziana donna ma ad utilizzarla era la figlia di 46 anni scomparsa da 2 giorni potrebbe essere suo uno dei due corpi carbonizzati ma non è stata ancora ...

WWE Ultime Notizie - curiosità e aggiornamenti da RAW - Smackdown ed NXT : John Cena parla delle vecchie glorie e della delicatissima scelta del ritiro : John Cena VERSO IL ritiro – Lontano dalle scene da diverso tempo, l’ex rapper di Boston, come sappiamo, ha sempre meno tempo per il wrestling visti gli impegni fra cinema, pubblicità e televisione. Le sue ultime dichiarazioni lo allontanano ancora di più dalla WWE anche se siamo certi che per lui Vince McMahon troverebbe sempre un buco: “Penso che la scelta di finire la carriera dipenda da ciò che pensa di sé quella stessa ...

Ultime Notizie Roma del 15-06-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale con la Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio due corpi carbonizzati probabilmente di un uomo e una donna sono stati trovati ieri in un’auto a Torvaianica sul litorale Romano la proprietaria dell’auto e un’anziana donna ma ad utilizzare ma era la figlia di 46 anni scomparsa da 2 giorni potrebbe essere suo uno dei due corpi carbonizzati ma non è ...

Ultime Notizie Roma del 15-06-2019 ore 08 : 10 : Roma Daily News radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione Gabriele Luigi in studio Luca Lotti si è autosospeso dal PD travolto dalla diffusione delle intercettazioni in cui affermava Tra l’altro di voler dare un messaggio forte lo vice presidente CSM Ermini sul Massimo organo dei giudici ancora bufera partire dal caso Palamara Intercetta pensi e malattia cinque doghe una di queste era Corrado cartoni di ...

Ultime Notizie Roma del 15-06-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco vita in studio il CSM è nella bufera e alla fine di una giornata difficile scende in campo il Quirinale Mattarella invece le suppletiva ottobre per i due componenti togati per consentire la riforma delle regole lettera d’amore di forze politiche intanto solo ma spuntano nuove intercettazioni di rotti per qualche messaggiarmi va dato dice un imputato ha ...