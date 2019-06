Ultime Notizie Roma del 15-06-2019 ore 08 | 10

Ultime Notizie Roma del 15-06-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco vita in studio il CSM è nella bufera e alla fine di una giornata difficile scende in campo il Quirinale Mattarella invece le suppletiva ottobre per i due componenti togati per consentire la riforma delle regole lettera d’amore di forze politiche intanto solo ma spuntano nuove intercettazioni di rotti per qualche messaggiarmi va dato dice un imputato ha ...

Ultime Notizie Roma del 14-06-2019 ore 20 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Ti comunico dunque la mia auto sospensione dal PD fino a quando questa vicenda non sarà chiarita lo faccio non perché qualche moralista Senza morale Oggi ha chiesto mio passo indietro No lo faccio per il rispetto è l’affetto che provo verso gli scritti lo scrive Luca Lotti dopo il caso delle intercettazioni della riunione segreta per orientare le ...

Calciomercato Atalanta - Ultime Notizie : gli obiettivi della società : Calciomercato Atalanta, ultime notizie: gli obiettivi della società L‘Atalanta è stata senza dubbio la sorpresa della passata stagione e contro tutti i pronostici si è aggiudicata la qualificazione in Champions League piazzandosi al terzo posto. La squadra di Percassi, in virtù della qualificazione, quest’estate non verrà smantellata, bensì rinforzata. La certezza numero uno sarà Gasperini che anche la prossima stagione, ...

Ultime Notizie Roma del 14-06-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio comunico dunque la mia auto sospensione dal PD fino a quando questa vicenda non sarà chiarita lo faccio non perché hai qualche moralista Senza morale Oggi ha chiesto mio passo indietro non lo faccio per il rispetto è l’affetto che provo verso gli iscritti del PD lo scrive Luca notti dopo il caso delle intercettazioni della riunione segreta per ...

Calciomercato news 14 giugno/ Ultime Notizie trattative Inter - Milan - Roma - Juventus : Calciomercato news 14 giugno Juventus, Inter, Milan, Roma: trattative e Ultime notizie circa i nomi che Interessano alle big del calcio italiano.

Calciomercato Inter - Ultime Notizie : nerazzurri tra Barella e Lukaku : Calciomercato Inter, ultime notizie: nerazzurri tra Barella e Lukaku Per la prima volta dopo tanti anni, sembra che in casa Inter abbiano le idee chiarissime sul futuro della squadra e sul prossimo mercato. Dopo l’arrivo di Antonio Conte è sempre più vicino il ritorno di Lele Oriali, che avrà il ruolo fondamentale di collante tra squadra e società e andrà a definire la composizione dirigenziale. LEGGI ANCHE: Calciomercato Napoli, ...

Ultime Notizie Roma del 14-06-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio L’economia in primo piano sciopero di 8 ore dei metalmeccanici e tre manifestazioni in contemporanea a Milano Firenze Napoli promossa da CGIL CISL e UIL per chiedere al governo imprese di mettere al centro il Napoli dottori salari e diritti il governo come Schettino si avvicina la scogliera per prendere applausi Ma sta facendo affondare la ...

Calciomercato Napoli - Ultime Notizie : James arriva? Zapata difficile : Calciomercato Napoli, ultime notizie: James arriva? Zapata difficile Il Napoli si prepara alla nuova stagione e Aurelio De Laurentiis vuole regalare a Carlo Ancelotti una rosa competitiva. Quest’anno è sembrato ancor più netto il distacco tra il Napoli e la Juve, complice anche l’arrivo di Cristiano Ronaldo tra i bianconeri. Per questo motivo Ancelotti ha chiesto un paio di pedine importanti per rinforzare l’organico e ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. Consob : Savona sul debito-pil - 14 giugno 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Il ministro Paolo Savona, presidente della Consob, ha parlato quest'oggi nel discorso al mercato, 14 giugno 2019,

Ultime Notizie Roma del 14-06-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio tu non può avere certezze perché non ci fosse stata la lesione se4ra vertebra Stefano Cucchi non sarebbe stato ospedalizzato e probabilmente la morte non sarebbe occorso sarebbe sopraggiunta in un secondo momento queste le parole del professor Francesco introna medico legale del Policlinico di Bari e perito del GIP nel processo bis sono morte di ...

Calciomercato Juventus - Ultime Notizie : non si mollano Chiesa e Pogba : Calciomercato Juventus, ultime notizie: non si mollano Chiesa e Pogba La Juventus si prepara ad accogliere il suo nuovo allenatore. Dopo l’esonero di Massimiliano Allegri, sono stati tanti i nomi accostati alla panchina dei bianconeri. Il prescelto sembrerebbe essere Maurizio Sarri, la Juventus, infatti, ha trovato un’accordo di massima con il Chelsea per liberare il tecnico toscano. Dopo la suggestione Guardiola, con il quale la ...

Ultime Notizie Roma del 14-06-2019 ore 16 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto della redazione da Francesco Vitale in studio due corpi carbonizzati sono stati trovati stamattina in un auto Torvaianica sul litorale vicino a Roma i cadaveri non sono stati ancora identificati Sono in corso i rilievi dei Carabinieri del nucleo investigativo di Roma la zona è stata transennata l’allarme è stato intorno alle 9 Quando i vigili del fuoco sono intervenuti per ...

Brexit Ultime Notizie : aleggia ancora l’ombra del No-deal : Brexit ultime notizie: aleggia ancora l’ombra del No-deal Brexit ultime notizie: 298 favorevoli e 309 contrari. Così, due giorni fa, la Camera dei Comuni ha bocciato una mozione contro il cosiddetto No-deal. Il provvedimento era stato portato ai voti dalle opposizioni al Governo conservatore. Quindi i laburisti e i liberal-democratici. Ma tra i firmatari della mozione contro la hard Brexit c’erano anche alcuni parlamentari ...

Ultime Notizie Roma del 14-06-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli figuraccia non vuole portarli i libri Allora spieghi perché ha chiesto a Tripoli un porto sicuro e perché dopo la risposta positiva atteso per ore davanti alla costa africana aveva il via libera allo smartphone della TV sembra un vero e proprio sequestro di persona per motivi politici polemizzato Il Viminale sulla pelle degli immigrati lo dice il Ministro ...