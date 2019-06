Uccide la moglie dopo una lite furiosa e poi si barrica in un negozio

Palermo - Uccide la moglie e ferisce il figlio : Palermo, 15 giu. (AdnKronos) - Femminicidio a Carini, grosso centro alle porte di Palermo, dove un uomo ha ucciso la moglie, che faceva la commessa in un negozio di calzature in Corso Italia e ferito il figlio 14enne. Dopo l'omicidio l'uomo si sarebbe barricato nel negozio. Ma i vigili del fuoco son

Palermo - Uccide la moglie e ferisce il figlio di 14 anni : Stefano Damiano Il femminicidio è avvenuto a Carini, centro alle porte di Palermo Nuovo caso di femminicidio nel palermitano. Un uomo, Marco Ricci (41 anni) ha ucciso la moglie, Anna Maria Scala (36 anni) commessa in un negozio di calzature ed ha ferito il figlio di 14 anni. È successo a Carini, comune di 40mila abitanti alle porte del capoluogo siciliano. Il raptus omicida è avvenuto in corso Italia, di fronte la Banca Intesa nei ...

Carini. Marco Ricci Uccide con un taglierino l’ex moglie Anna Maria Scavo : Femminicidio nel Palermitano. Marco Ricci, di 41 anni, ha ucciso con un taglierino l’ex moglie Anna Maria Scavo, commessa di

Palermo - irrompe in negozio taglia le vene e Uccide l'ex moglie commessa : grave il figlio - arrestato : uccide in negozio la ex moglie, ferisce il figlio di 14 anni e si barrica nel locale prima di essere fermato. Terrore in un negozio nel Palermitano, dove un uomo ha fatto irruzione uccidendo la ex...

Palermo : Uccide la moglie e ferisce il figlio a Carini - fermato : Palermo, 15 giu. (AdnKronos) - Femminicidio a Carini, grosso centro alle porte di Palermo, dove un uomo ha ucciso la moglie, che faceva la commessa in un negozio di calzature in Corso Italia e ferito il figlio 14enne. Dopo l'omicidio l'uomo si sarebbe barricato nel negozio. Ma i vigili del fuoco son

Palermo - entra nel negozio dove lavora la moglie e la Uccide : arrestato : Ha ucciso la moglie, commessa in un negozio di calzature, e ferito il figlio 14enne per poi barricarsi all’interno dell’esercizio commerciale. E’ successo a Carini, grosso centro a ovest di Palermo. I vigili del fuoco sono riusciti ad aprire la porta del negozio e i carabinieri hanno bloccato l’uomo asserragliato all’interno. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno trasportato il figlio all’ospedale ...

Palermo - irrompe in negozio taglia le vene e Uccide la moglie commessa : grave il figlio - uomo barricato : uccide in negozio la moglie, ferisce il figlio di 14 anni e si barrica nel locale prima di essere fermato. Terrore in un negozio nel Palermitano, dove un uomo ha fatto irruzione uccidendo la moglie...

Palermo - entra nel negozio dove lavora la moglie e la Uccide : arrestato dai Carabinieri : Ha ucciso la moglie, commessa in un negozio di calzature, e ferito il figlio 14enne per poi barricarsi all’interno dell’esercizio commerciale. E’ successo a Carini, grosso centro a ovest di Palermo. I vigili del fuoco sono riusciti ad aprire la porta del negozio e i Carabinieri hanno bloccato l’uomo asserragliato all’interno. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno trasportato il figlio all’ospedale ...

Dramma a Palermo - Uccide la moglie e ferisce il figlio - poi si barrica in negozio : arrestato : Ennesimo caso di femminicidio, questa volta a Carini, popoloso comune della città metropolitana di Palermo. Un 41enne del posto ha ucciso la moglie a coltellate in un negozio di calzature, poi si è barricato nello stesso esercizio commerciale che è stato circondato dai carabinieri. Sopo una irruzione è stato arrestato.Continua a leggere

Palermo - Uccide moglie e ferisce figlio : 17.32 Ha ucciso la moglie, ferito il figlio e si è poi barricato in un negozio fino al blitz dei carabinieri. La tragedia è accaduta a Carini, nel Palermitano. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, è entrato nel negozio dove lavorava la moglie e le ha sparato, ferendo anche il figlio di 14 anni. I carabinieri sono riusciti ad entrare e lo hanno arrestato. Il ragazzo è stato ricoverato in ospedale ma non è in gravi condizioni. E' stato ...

Uccide la moglie e ferisce il figlio di 14 anni : arrestato nel Palermitano : Femminicidio a Carini, grosso centro alle porte di Palermo, dove un uomo ha ucciso la moglie, che faceva la commessa in un negozio di calzature in Corso Italia e ferito il figlio 14enne. Dopo l’omicidio l’uomo si sarebbe barricato nel negozio. Ma i vigili del fuoco sono riusciti a entrare e a bloccarlo. Ora si trova nella caserma dei carabinieri....

Dramma a Palermo - Uccide la moglie e si barrica in negozio : arrestato : Ennesimo caso di femminicidio, questa volta nel Palermitano. Un uomo ha ucciso la moglie dopo averla raggiunta sul luogo di lavoro, un negozio di calzature, infine si è barricato nell'esercizio commerciale ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri per sfondare la porta e arrestarlo. Il Dramma si è consumato nelle scorse ore a Carini, popoloso comune della città metropolitana di Palermo. Secondo ...

Palermo - irrompe in negozio taglia le vene e Uccide la moglie commessa : grave la figlia - uomo barricato : uccide in negozio la moglie, ferisce la figlia e si barrica nel locale prima di essere fermato. Terrore in un negozio nel Palermitano, dove un uomo ha fatto irruzione uccidendo la moglie...

Palermo - irrompe in negozio e Uccide la moglie commessa : grave la figlia - uomo barricato : uccide in negozio la moglie, ferisce la figlia e si barrica nel locale prima di essere fermato. Terrore in un negozio nel Palermitano, dove un uomo ha fatto irruzione uccidendo la moglie...