Tu sei il unico amore La dedica di Ambra ad Allegri

ilgiornale

(Di sabato 15 giugno 2019) Carlo Lanna Due anni d'perAngiolini e Massimiliano, un bigliettino testimonia unpuro e profondo Una coppia riservata e che schiva i flash dei fotografi quella formata daAngiolini e Massimiliano. E due anni dopo l’ufficializzazione della loro unione, il legame è ancora forte e soprattutto inattaccabile. Lo dimostra unamolto romantica che l’ex di Francesco Renga hato al "suo" Massimiliano, in vista del secondo anniversario. "Tu sei il mio. Non ho mai amato nessuno come te. Il tuo pesciolino", scrive. Non si tratta però di unacheha condiviso su i social, bensì si tratta di un bigliettino che è stato lasciato in bella vista sul sedile dell’automobile di. Parazzato dai fotografi di Chi, la toccanteè finita istantaneamente sul web. I due festeggiano così 2 anni di, di un ...

Linkiesta : Sapete perché siamo l'unico Paese in cui la parola spread è in grado di far cadere i governi? Perché abbiamo 2.358,… - micheledisalvo : Caro #Salvini 'ama il prossimo tuo' non è una frase comunista... lo ha detto - come UNICO comandamento - quel tizio… - _middleearth : @HumanSafari Nico la miglior risposta è : manuncerompeercazzo. L'invidia è una brutta bestia. Sei l'unico che seguo,continua cosi. -