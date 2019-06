Trump dopo la visita a Londra | «La regina? Erano 25 anni che non si divertiva così»

Emmanuel Macron ha detto che manderà a Donald Trump un nuovo albero - dopo che l’altro è morto : Il presidente francese Emmanuel Macron ha fatto sapere che manderà al presidente statunitense Donald Trump un nuovo albero, visto che la quercia che avevano piantato insieme più di un anno fa nel frattempo è morta. Macron lo ha fatto sapere parlando con la

Meghan Markle - dopo le assenze degli ultimi giorni torna in pubblico così : lo schiaffo a Donald Trump : Prima uscita in pubblico per Meghan Markle dopo la nascita del figlio Archie. La consorte del principe Harry si mostra in occasione delle celebrazioni per il compleanno della Regina. Nonostante risulti ancora ufficialmente dispensata dagli impegni pubblici, per via della recente maternità, la duches

"Credo nel cambiamento climatico". L'apertura di Trump dopo l'incontro col principe Carlo : “Io credo ci sia un cambiamento del clima, e credo che i cambiamenti siano in entrambe le direzioni”. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista concessa a Piers Morgan, conduttore di Good Morning Britain, nel gabinetto di guerra di Winston Churchill e trasmessa questa mattina in occasione della terza giornata della sua visita di Stato nel Regno Unito.Pressato dal conduttore sul tema del cambiamento climatico, Trump ha detto di ...

Londra - Trump esulta : "Dopo la Brexit - un accordo commerciale fenomenale" - ma in piazza esplode la protesta : Sadiq Khan rilancia le sue critiche all'uomo più potente del mondo: "La verità - dice - è che, quando si guarda in giro per il mondo, ci sono molti leader le cui visioni trovo ripugnanti - in Ungheria, in Italia, in Francia e nel Regno Unito - e il poster boy a cui guardano è lui".

Trump vede May : «Pronti ad accordo per il dopo Brexit». Proteste in piazza : Tappeto rosso a Downing Street per il presidente Usa. L’incontro politico con la premier: Cina, Iran e Brexit in agenda, ma anche «accordi commerciali molto sostanziali». Il sindaco Khan: «È il volto dell'ultradestra»

Dopo la stretta di mani - la pacca sulla spalla alla Regina. Trump "alieno" a corte : Non bastava la stretta di mano azzardata da Trump durante l’incontro con la Regina Elisabetta sul prato di Buckingham Palace. The Donald ci ricasca e rompe di nuovo gli schemi: durante il banchetto ufficiale organizzato in suo onore a Buckingham Palace, il presidente ha messo la mano dietro la schiena della sovrana. Lo riporta il Daily Mail.Un gesto che infrange nuovamente la prassi reale e spiazza gli esperti di casa Windsor: non vige un ...

La visita dei Trump in Gran Bretagna. Si lavora a nuova alleanza strategica dopo la Brexit : Toni insolitamente soffusi, anche negli scambi di battute con i reali, nella prima giornata della visita di Stato del presidente americano Donald Trump in Gran Bretagna. Trump ha già partecipato al pranzo privato con la regina a Buckingham Palace, ed ha visitato l'abbazia di Westminster dove Trump e Melania, accompagnati dal principe Andrea, hanno tra l'altro deposto una corona al monumento al milite ignoto. Blindato il dispositivo di sicurezza, ...

La visita dei Trump in Gran Bretagna. Nuova alleanza strategica dopo la Brexit : Toni insolitamente soffusi, anche negli scambi di battute con i reali, nella prima giornata della visita di Stato del presidente americano Donald Trump in Gran Bretagna. Trump ha già partecipato al pranzo privato con la regina a Buckingham Palace, ed ha visitato l'abbazia di Westminster dove Trump e Melania, accompagnati dal principe Andrea, hanno tra l'altro deposto una corona al monumento al milite ignoto. Blindato il dispositivo di sicurezza, ...

Kim Jong-un avrebbe giustiziato cinque persone dopo il fallito vertice con Trump : Uno dei principali quotidiani della Corea del Sud, Chosun, ha lanciato una bomba: il leader della Corea del Nord Kim Jong-un avrebbe fatto giustiziare cinque figure di rilievo coinvolte a vario titolo nel fallito summit col Presidente USA Donald Trump lo febbraio scorso ad Hanoi, in Vietnam.Citando una fonte nordcoreana che per ovvi motivi ha preferito rimanere anonima, il quotidiano rivela che l'esecuzione di Kim Hyok Chol, inviato speciale ...

Si riaccende la guerra tra Trump e Huawei dopo il ban. Il CEO : “Se mi chiama lo ignoro - è ridicolo” : Sembravano esserci ottimi presupposti per la pace tra Trump e Huawei, dopo il ban imposto a Google coi nuovi prodotti concepiti dall'azienda asiatica e con il blocco degli aggiornamenti relativi anche ai vecchi device già presenti sul mercato. dopo le ampie rassicurazioni del produttore, al punto che il proprio sistema operativo pare essere già in fase avanzata dal punto di vista della progettazione, bisogna aggiungere un ulteriore capitolo a ...

Prezzi console in aumento : dopo Huawei effetto Trump anche per i videogiochi? : Prezzi console in sensibile aumento. Potrebbe essere questo lo scenario futuro per tutti gli acquirenti che si professano appassionati di videogame. Che siano hardcore o meri casual. Mentre sul web e sui principali portali dediti al tech non si fa altro che parlare del caso Huawei/Google, pare infatti che in futuro possano essere coinvolti dall'aumento delle tasse sui beni d'importazione anche aziende che si occupano della produzione di hardware ...

Europa crede ad apertura Trump su Cina. La sterlina frena dopo addio May : Provano il rimbalzo i listini azionari dopo due giorni di calo legati alle tensioni Usa-Cina e all'allarme dell'Fmi sugli effetti per la crescita globale derivanti dal braccio di ferro Washington-Pechino. Sul Ftse Mib in calo la Juventus, sotto i riflettori per il toto-allenatore....

Triplice batosta per Huawei il 23 maggio : altro colpo alle vendite dopo il ban Google e Trump : Arrivano tre brutte notizie per Huawei, una dopo l'altra oggi 23 maggio. Tutto ruota ancora una volta attorno al ban imposto da Trump a Google, con altri colossi che in giro per il mondo hanno deciso di seguire il medesimo esempio. Al dì là dei grossi partner che stanno mollando l'azienda cinese, con lista in aggiornamento come potremo notare dal nostro approfondimento odierno, bisogna anche evidenziare come alcuni Paesi abbiano optato per lo ...

Google rompe con Huawei : stop aggiornamenti Android/ Decisione dopo il bando di Trump : Google rompe con Huawei dopo il bando di Trump e ferma gli aggiornamenti Android: come hanno reagito le altre aziende? Le ultime notizie.