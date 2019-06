Trentino | escursionista cade e muore | il cane la veglia per ore

ilgiornale

(Di sabato 15 giugno 2019) Nicola De Angelis Unaè caduta mentre si trovava a Picco Ivigna, in. Ill'hata per ore prima dell'arrivo dei soccorsi Melanie Kaserer stava scalando il Picco Ivigna inquando la ragazza, residente nel paese di San Pancrazio, non aveva più dato sue notizie. Si sono quindi mossi i soccorsi; innanzitutto gli uomini del soccorso alpino di Merano, Lana e Sarentino. Setacciando la zona per tutta la serata di giovedì sera e notte, combattendo anche contro il buio, alla fine l'hanno trovata sotto la cima di Picco Ivigna che tocca quota 2.670 metri. Il ritrovamento del corpo è avvenuto intorno all'1:30 di notte, un volo di 200 metri si legge sul Corriere che non ha dato scampo alla vittima. Grazie al verricello dell'elisoccorso Pelikan 1 il suo corpo è stato recuperato alle 6 di venerdì mattina. I carabinieri della stazione di Avelengo si ...

