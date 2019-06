Traffico Roma del 15-06-2019 ore 10 | 30

romadailynews

(Di sabato 15 giugno 2019) NOTIZIARIOSABATO 15 GIUGNOORE 9:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE SEGNALATA IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, PRIME CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA, NELLA ZONA SUD DELL’ANELLO, TRA LA DIRAMAZIONE DISUD E LO SVINCOLO DELLA VIA ARDEATINA, E A SEGUIRE DALLA LAURENTINA ALLA PONTINA; RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA DA LA RUSTICA AL BIVIO PER L’A24.INTENSO È SEGNALATO SULLE PRINCIPALI DIRETTRICI CHE CONDUCONO VERSO IL LITORALE LAZIALE, IN PARTICOLARE SULLA VIA PONTINA DAL GRA A CASTEL DI DECIMA, E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE; INCOLONNAMENTI ANCHE SULL’AURELIA DAL GRA A VIA DEL CASALE LUIMBROSO VERSO TORRIMPIETRA. AL DELLA VITTORIA LAVORI DI PULIZIA SULLA COSIDDETTA VIA PANORAMICA, OVVERO SU VIA GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO, E A ...

