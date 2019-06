Traffico rifiuti | compost ‘velenoso’ finiva a Roma | “Manda il percolato nel fosso” Il

ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 giugno 2019) “Manda… manda acqua etutto dentro al fosso”. Insieme aisolidi e liquidi provenienti dalla “casa madre”, a Pontinia. Tutto interrato nella discarica sulla via Ardeatina, dove quel materiale non sarebbe mai dovuto arrivare. Coinvolge direttamente la città dil’inchiesta “Smoking Fields” della Direzione distrettuale antimafia ha sollevato il velo sulla presunta condotta illegale della Sep srl, Società Ecologica Pontina, fra le principali società private del Lazio di smaltimento deiavvelenato in cui oltre all’organico veniva triturato di tutto (plastica, vetro, metalli vari), distribuito grazie alle certificazioni false di laboratori chimici compiacenti nella provincia pontina con “danni irrimediabili per ambiente e salute pubblica”. Ma anche, come nel caso del sito di via Canestrini, nella ...

