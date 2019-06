Tiro con l’Arco – Mondiali ‘s-Hertogenbosch | assegnati i titoli compound | domani le

Salsicce con la salmonella - scatta il riTiro : allarme del ministero - quale prodotto evitare : Un richiamo di un lotto di Salsicce a marchio FBM imposto dal ministero della Salute per la presenza di salmonella. Il prodotto interessato dal richiamo viene venduto sfuso. Per identificarlo, dunque, è fondamentale fare riferimento al numero di lotto, che è 33491, e alla data di scadenza, che cade

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : Avdeeva e Lutz trionfano nell’individuale - ottima Corea del Sud nelle gare a squadre di compound : La sesta e penultima giornata dei Campionati del Mondo 2019 di Tiro con l’arco si è chiusa a ‘s-Hertogenbosch con lo svolgimento di tutte le finali della specialità compound. Il weekend olandese si è aperto con l’assegnazione dei primi cinque titoli della rassegna iridata, con la selezione della Corea del Sud che si è portata in testa al medagliere con due medaglie d’oro complessive davanti a Taipei Cinese, Russia e Stati ...

RiTiro blindato per l’Inter del sergente Antonio Conte : Ritiro blindato per l’Inter. L’8 luglio i nerazzurri inizieranno la preparazione pre-campionato a Lugano ma lo stadio di Cornaredo è sottoposto a restyling e sui due campi secondari su cui si allenerà la squadra non hanno tribune, dunque niente tifosi ad assistere agli allenamenti. Una circostanza che, scrive la Gazzetta dello Sport, non deve essere dispiaciuta troppo al “sergente Antonio Conte”, per il quale “gli ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di sabato 15 giugno : I Campionati del Mondo 2019 di Tiro con l’arco entrano nella fase decisiva per l’assegnazione delle medaglie iridate con la sesta giornata di gare riservata a tutte le finali della specialità compound. Nella cittadina olandese di ‘s-Hertogenbosch va in scena la prima parte di una due-giorni altamente spettacolare in cui verranno assegnati i dieci titoli iridati complessivamente in palio nella manifestazione. Nelle eliminatorie ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : Messico - Svezia e Danimarca strappano il pass olimpico nell’individuale femminile : La quinta giornata dei Campionati del Mondo 2019 di Tiro con l’arco, in corso di svolgimento nella cittadina olandese di ‘s-Hertogenbosch, si è conclusa con l’assegnazione delle ultime tre carte olimpiche ancora in palio in questa rassegna iridata. Oltre alle prime otto classificate delle gare a squadre infatti il Mondiale 2019 ha messo in palio anche otto carte olimpiche (divise equamente tra uomini e donne) valevoli per la ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di venerdì 14 giugno : Oggi (venerdì 14 giugno) si svolgerà la quinta giornata di gare dei Mondiali di Tiro con l’arco a ’s-Hertogenbosch (Olanda). Le gare della rassegna continentale saranno interrotte per dare spazio al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Al maschile la situazione è già stata decisa ieri, mentre al femminile saranno necessari gli spareggi odierni, senza azzurre in gara, per stabilire le atlete che otterranno il pass per la ...

Tiro con l’Arco - Mauro Nespoli stacca il pass per Tokyo 2020 ai Mondiali di ‘s-Hertogenbosh : Ai Mondiali di ‘s-Hertogenbosh l’Italia raggiunge il pass Olimpico maschile grazie a Mauro Nespoli che è in finale per il bronzo individuale e in finale per bronzo mixed team con Vanessa Landi L’Italia chiude le eliminatorie mixed team e individuali dei Campionati Mondiali di ‘s-Hertogenbosh, in Olanda, raggiungendo il pass Tokyo 2020 individuale maschile grazie alle frecce dell’olimpionico Mauro Nespoli. L’aviere ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : Tonioli e Franchini si fermano ai sedicesimi nell’individuale - giornata ricca di sorprese nel compound : La quarta giornata di gare dei Campionati del Mondo 2019 di Tiro con l’arco è andata in archivio con lo svolgimento degli incontri ad eliminazione diretta dei tabelloni individuali di compound fino alle semifinali, mentre le finali andranno in scena nella giornata di sabato. Per l’Italia due atlete sulla linea di Tiro ai sedicesimi di finale, entrambe eliminate e dunque fuori dalla lotta per le medaglie. Marcella Tonioli non si è ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : Mauro Nespoli si giocherà il bronzo e ottiene il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020! : L’Italia qualifica il primo atleta nel Tiro con l’arco alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ai Mondiali di ’s-Hertogenbosch (Olanda) Mauro Nespoli ha raggiunto la finale per il bronzo, conquistando così anche il pass per la prossima rassegna a cinque cerchi. Il 31enne lombardo potrà quindi partecipare alla quarta Olimpiade consecutiva della carriera, ricordando che in bacheca ha già l’oro a squadre ottenuto nel 2012 a Londra e l’argento del 2008 a ...

RiTiro Italia U21 - c’è una donna nel letto di Moise Kean… ma è Zaniolo : i social impazziscono [VIDEO] : Che ridere con Kean e Zaniolo nella camera del Ritiro della Nazionale Italiana di calcio U21: scene esilaranti Dopo la delusione della Nazionale U20 maschile di calcio, gli appassionati del pallone si apprestano a seguire le gesta dei giovani dell’U21: tantissimi talenti saranno in campo con la casacca azzurra per dimostrare ciò di cui sono capaci, dopo averlo già fatto anche durante la stagione 2018-19 di Serie A. Tra coloro che ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : Tonioli-Pagnoni fuori agli ottavi nel Team Mixed - Corea del Sud in grande spolvero nelle gare a squadre di compound : La sessione mattutina della quarta giornata dei Campionati del Mondo 2019 di Tiro con l’arco si è chiusa a ‘s-Hertogenbosch (Olanda) al termine delle eliminatorie delle gare a squadre. L’Italia del compound poteva ancora contare sulla presenza agli ottavi di finale della coppia del Team Mixed formata da Marcella Tonioli e Federico Pagnoni, sconfitta però dalla fortissima squadra colombiana composta da Sara Lopez e Daniel Munoz. ...

Xiaomi Mi 8 in offerta sul sito Coop Online a un prezzo ottimo - anche con riTiro in negozio : Xiaomi Mi 8 è in offerta sul sito Coop Online e può essere acquistato a 299 euro con il 30% di sconto anche con ritiro in negozio e pagamento in contanti: ne approfitterete? L'articolo Xiaomi Mi 8 in offerta sul sito Coop Online a un prezzo ottimo, anche con ritiro in negozio proviene da TuttoAndroid.

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : Vanessa Landi e Mauro Nespoli in finale per il bronzo nel mixed team! : L’Italia lotterà per la medaglia di bronzo nel mixed team dell’arco olimpico ai Mondiali 2019 di Tiro con l’arco. Arriva così la prima finale azzurra in questa rassegna iridiata di ’s-Hertogenbosch (Olanda) con la coppia formata da Vanessa Landi e Mauro Nespoli che domenica si giocherà il terzo gradino del podio contro la squadra di Taipei composta da Lei Chien-Ying e Tang Chih-Chun. Il cammino degli azzurri si è aperto con la vittoria 5-1 ...