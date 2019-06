Tina Cipollari | la sorella contro Ambra | “Stai lontana da Kikò!”

Tina Cipollari cambia look e dice addio ai boccoli : Anche se l’attuale stagione di Uomini e Donne si è conclusa, per gli appassionati telespettatori del dating show condotto da Maria De Filippi l’amore per Tina Cipollari continua. Tina, ha pubblicato sulla sua bacheca un video in cui sfoggia un nuovissimo look: non più boccoli biondi ad incorniciarle il viso, ma un’acconciatura diversa, che esalta i lineamenti. E anche il make up scelto dalla storica opinionista del programma di Canale 5 è ...

Maurizio Costanzo contro Tina Cipollari : 'Un comportamento poco corretto da mostrare' : Il trono over di Uomini e Donne è ormai giunto al termine, ma i suoi protagonisti continuano a far parere di se. In particolar modo, a dare ancora da discutere sono i comportamenti tenuti da Tina Cipollari nei confronti Gemma Galgani. Le due donne non provano evidentemente alcuna simpatia l'una per l'altra e spesso e volentieri l'opinionista fa dei gavettoni alla dama. Se a molti telespettatori questo comportamento fa divertire, ci sono altri ...

Gemma Galgani e il gavettone di Tina Cipollari - dal cuore di Mediaset sentenza pesantissima su Uomini e donne : Il gavettone di Tina Cipollari in studio a Uomini e donne, con la secchiata di acqua gelida sulla testa di Gemma Galgani, ha fatto discutere molto anche dentro Mediaset. E Maurizio Costanzo, nel suo intervento sul settimanale Nuovo, prende le difese degli autori del programma condotto da sua moglie

“Ma è lei?”. Tina Cipollari in bikini (a 28 anni) : la foto al mare è pazzesca : Tina Cipollari è l’opinionista storica di Uomini e Donne, Amata dal pubblico per la sua schiettezza, ha iniziato il suo percorso all’interno del programma condotto da Maria De Filippi come corteggiatrice e poi tronista. Nata a Viterbo il 10 novembre del 1965 è diventata famosa e popolare per il suo ruolo di vamp nel programma condotto da Maria De Filippi, l’ex moglie di Chicco Nalli è sempre pronta a far valere le sue opinioni ...

Tina Cipollari Commenta l’Uscita di Kiko Nalli dal Grande Fratello! : Kiko Nalli è uscito dal Grande Fratello. Immediata la reazione di Tina Cipollari, con un post ironico e sibillino. Ecco le parole dell’ex moglie di Kikò! Durante l’ultima puntata del Grande Fratello abbiamo assistito, tra una litigata e l’altra, all’eliminazione di Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne. Kikò appena uscito dalla casa ha potuto riabbracciare Ambra Lombardo, ...

U&D - Tina Cipollari accusa Gemma : 'Non indossa le mutande e ha profili finti' : Anche se il dating show di Mediaset Uomini e Donne si è da poco concluso, continuano gli scontri tra Tina Cipollari e la rivale Gemma Galgani. Le due esponenti di Uomini e Donne, ormai personaggi iconici del programma, sono state intervistate per il settimanale 'Chi', lanciandosi delle frecciatine a vicenda. Entrambe non si sono mai sopportate molto, forse per questo il settimanale di gossip ha deciso di intervistare entrambe per cercare di ...

Le donne forti.... Il messaggio di Tina Cipollari preoccupa : Tina Cipollari insospettisce i fan in seguito ad un post su Instagram: "Le donne forti sono come le stelle cadenti...brillano sempre anche quando cadono". Seguitissima sui social, non è solita condividere con i follower pensieri e stati d’animo, che preferisce tenere per sé e i pochi amici intimi. Nelle ultime ore, però, Tina Cipollari ha pubblicato una Instagram story che ha fatto preoccupare più di qualcuno. “Le donne forti sono come le ...

Ambra Lombardo su Tina Cipollari : “I commenti? Non mi preoccupano” : Grande Fratello: Ambra Lombardo replica ai commenti di Tina Cipollari Ambra Lombardo ha fatto discutere per il suo interesse amoroso verso Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari. La professoressa si è ritrovata a rispondere a critiche durissime nei suoi confronti, che la vedrebbero interessata soltanto alle luci dei riflettori e non al concorrente del GF 16. Per non parlare dei continui commenti, forse ironici forse no, fatti ...