Terremoto | scossa magnitudo 3 4 avvertita vicino a Siena

Terremoto A SIENA : SCOSSA M 3.4/ Dati INGV - sisma avvertito anche in Umbria e Lazio : TERREMOTO a SIENA, epicentro individuato nel comune di Cetona: INGV, SCOSSA di magnitudo 3.4 sulla scala Richter, avvertita anche in Umbria e Lazio.

Terremoto in Toscana - scossa di magnitudo 3.4 al confine con Lazio e Umbria [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.4 ad appena 6.4km di profondità ha colpito poco fa, alle 19:31 di questa sera, la Toscana meridionale, al confine con Lazio e Umbria. L’epicentro della scossa è stato localizzato dall’INGV tra San Casciano dei Bagni e Cetona, in provincia di Siena, nell’area in cui da giorni si verificano numerose scosse sismiche. La scossa di stasera, in ogni caso, non ha provocato alcun danno, pur ...

Scossa di Terremoto al Centro Italia avvertita fra Toscana e Umbria : Una Scossa di terremoto si è verificata alle ore 19.31 di oggi in Toscana. Dai primi dati diffusi dall'INGV, istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si è trattato di una Scossa di...

Terremoto in Friuli : all'alba nuova scossa avvertita anche in Austria - nessun ferito : Il Friuli Venezia Giulia continua a tremare. Dopo le scosse registrate ieri, questa mattina all'alba, c'è stato un nuovo Terremoto di magnitudine 3,5 gradi della scala Richter. Non vi sarebbero danni a persone ed a edifici, ma la paura è forte: proprio queste zone, nel 1976, furono colpite dal terribile sisma del 1976. La scossa avvertita anche in Austria E' stato un risveglio brusco e difficile per la provincia di Udine. Questa mattina alle 6 e ...

Terremoto Friuli - scossa magnitudo 3.5 all'alba : avvertita anche in Austria : Terremoto in Friuli, nuova scossa all'alba sulle Alpi Carniche. L'istituto nazionale di vulcanologia (Ingv) ha rilevato un sisma di magnitudo 3.5 con...

Terremoto in Friuli - nuova scossa all’alba di magnitudo 3.5 : avvertita fino in Austria : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata in Friuli nella zona di Tolmezzo, in provincia di Udine, poco dopo le 6 di sabato mattina. La scossa è stata percepita in numerose zone della regione e alcune segnalazioni sono giunte anche in Austria. Ieri pomeriggio un altro sisma aveva interessato la stessa zona.

Terremoto in Friuli - nuova scossa con epicentro a Tolmezzo : magnitudo 3.5 - è la stessa zona del sisma del 1976 : Una nuova scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 della scala Richter è stata registrata alle 6.12 di sabato mattina dagli strumenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia della zona di Tolmezzo, in Friuli Venezia Giulia. L’epicentro della scossa è stato localizzato a circa un chilometro a sud della cittadina, ad una profondità di 1,4 chilometri, e il sisma è stato avvertito chiaramente dalla popolazione anche se non sono ...

Terremoto - nuova scossa in provincia di Udine : la seconda in poche ore : Un Terremoto estremamente superficiale -indicato dall'Ingv ad appena un chilometro di profondità- è stato registrato...

Terremoto Friuli - nuova scossa all'alba : avvertita fino in Austria : Terremoto in Friuli, nuova scossa all'alba sulle Alpi Carniche. L'istituto nazionale di vulcanologia (Ingv) ha rilevato un sisma di magnitudo 3.5 con...

Scossa di Terremoto a Tolmezzo : magnitudo 3.5 della scala Richter : Scossa di terremoto di magnitudo 3.5 Richter poco dopo le 6 di questa mattina a Tolmezzo, in provincia di Udine. Ieri pomeriggio, nella stessa zona, si era registrato un sisma di magnitudo 3.7. In entrambi i casi, molto allarme tra la popolazione ma nessun danno segnalato. Si tratta della stessa zona sismica del terremoto di Gemona del 1976.

Friuli : nuova scossa di Terremoto avvertita su Tolmezzo - Gemona e Udine all'alba - dati INGV : Dopo la scossa relativamente intensa avvertita ieri pomeriggio in tutto il Friuli Venezia Giulia, di cui vi abbiamo parlato qui, la terra è tornata nuovamente a tremare oggi 15 giugno 2019,...

Terremoto in Friuli - nuova scossa a Tolmezzo : magnitudo 3.5 : Terremoto in Friuli, nuova scossa a Tolmezzo: magnitudo 3.5 Dopo il sisma di venerdì pomeriggio la terra ha continuato a tremare in Friuli Venezia Giulia. L’Ingv ha registrato una scossa sabato mattina sempre nella stessa zona a nord di Udine Parole chiave: ...

Scossa di Terremoto avvertita in Friuli - epicentro a Tolmezzo [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo ML 3.5 si è verificato a 1 km sud da Tolmezzo (Udine), alle 06:12:46, ad una profondità di 1 km. L’evento, avvertito dalla popolazione, è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto avvertita in Friuli, epicentro a Tolmezzo [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di Terremoto avvertita in Friuli - epicentro a Tolmezzo : Un terremoto magnitudo ML 3.5 si è verificato a 1 km sud da Tolmezzo (Udine), alle 06:12:46, ad una profondità di 1 km. L’evento, avvertito dalla popolazione, è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto avvertita in Friuli, epicentro a Tolmezzo sembra essere il primo su Meteo Web.