Tennis | WTA Nottingham 2019 | la pioggia continua a disturbare Donna Vekic non conosce il

Tennis - WTA ‘s-Hertogenbosch 2019 : finale tra Kiki Bertens e Alison Riske : Sarà tra l’olandese Kiki Bertens e la statunitense Alison Riske la finale del Libema Open di ’s-Hertogenbosch, torneo WTA 250. Nella prima semifinale Riske ha sconfitto col punteggio di 6-4 3-6 7-6 la russa Veronika Kudermetova in due ore e 12 minuti di gioco. Cinque break consecutivi dal terzo al settimo game del primo set, l’ultimo è in favore della statunitense che si aggiudica il parziale in 36 minuti. Kudermetova nel secondo set fa il break ...

Tennis - WTA Nottingham 2019 : la pioggia continua incessante ma vengono comunque completati i quarti : Soltanto un match giocato interamente sull’erba inglese di Nottingham: nel torneo WTA International ancora una volta la protagonista è la pioggia, che costringe gli organizzatori a spostare sul cemento indoor gli altri incontri. Nella parte alta del tabellone la testa di serie numero 1, la francese Caroline Garcia impiega due ore per battere in rimonta la qualificata romena Elena Gabriela Ruse, mentre la statunitense Jennifer Brady supera ...

Tennis - WTA ‘s-Hertogenbosch 2019 : semifinali Bertens-Rybakina e Riske-Kudermetova : Il tabellone del WTA 250 sull’erba di ’s-Hertogenbosch è stato completato fino ad allinearsi alle semifinali dopo giorni di pioggia che hanno ostacolato la disputa del torneo. Ieri erano state sospese le partite di secondo turno tra la statunitense Alison Riske e la slovena Polona Hercog e tra l’olandese testa di serie numero 1 del torneo e beniamina di casa Kiki Bertens, numero 4 del mondo, e la connazionale Arantxa Rus, hanno vinto Riske e ...

Tennis - WTA Nottingham 2019 : i risultati di giovedì 13 giugno. Le favorite Vekic e Garcia avanzano ai quarti di finale : Si è definito il quadro dei quarti di finale del WTA di Tennis a Nottingham (Gran Bretagna). Gli otto match odierni, viste le condizioni meteorologiche sfavorevoli, si sono disputati ancora una volta indoor sul cemento ed ecco che un torneo, previsto sull’erba, si è trasformato in qualcosa di diverso. Una giornata in cui le favorite hanno passato il turno. La croata Donna Vekic (n.2 del tabellone) ha superato con un netto 6-1 6-2 in ...

Tennis - WTA s-Hertogenbosch 2019 : la pioggia rallenta ancora il programma - completati solo tre incontri : pioggia ancora protagonista in Olanda: nel torneo WTA di s-Hertogenbosch completati oggi soltanto tre dei sei incontri in programma per gli ottavi di finale. Domani, meteo permettendo, dovranno essere completati i due incontri incontri interrotti oggi e poi dovranno essere disputati i quarti di finale. Nei due incontri sospesi ieri la russa Veronika Kudermetova domina la wild card australiana Destanee Aiava, battuta con un nettissimo 6-3 6-1, ...

Tennis - WTA Nottingham 2019 : al terzo giorno di pioggia il torneo è cominciato indoor : Al terzo giorno è finalmente cominciato il programma del WTA 250 di Nottingham. Eppure, come nei due giorni precedenti pioveva ancora, quindi gli organizzatori sono stati costretti a spostare i match in programma in un impanto al coperto e su campi in cemento, quindi in condizioni completamente diverse da quelle previste, e cioè all’aperto e sull’erba. In un colpo solo sono stati disputati tutti gli incontri di primo turno e delle treste di ...

Tennis - WTA s-Hertogenbosch 2019 : la pioggia rallenta il programma - solo tre incontro completati : pioggia ancora protagonista in Olanda: nel torneo WTA di s-Hertogenbosch completati oggi soltanto tre dei cinque incontri in programma. Terminato il primo turno con il derby russo tra Natalia Vikhlyanantseva e la lucky loser Anna Kalinskaya, vinto dalla prima per 6-2 6-3. Iniziati anche gli incontri del secondo turno, con due vittorie per le rappresentanti del Belgio: la qualificata Greetje Minnen supera con un duplice 6-4 la russa Margarita ...

Tennis – Il ritorno di Maria Sharapova : la russa acceta la wild card per il WTA di Maiorca : Maria Sharapova è pronta a tornare a giocare dopo l’operazione alla spalla: la Tennista russa sarà presente all’Open di Maiorca Dopo diverse settimane di stop, Maria Sharapova è pronta a fare il suo ritorno al Tennis giocato. La Tennista russa ha accettato la wild card offertale dagli organizzatori dell’Open di Maiorca, torneo che inizierà il prossimo 17 giugno. Sharapova ha dichiarato: “sono molto felice di poter ...

Tennis - WTA ‘s-Hertogenbosch 2019 : fuori Sabalenka e Mertens - avanti senza problemi Bertens e Tsurenko : Continuano i primi turni al WTA International di ‘s-Hertogenbosch, sull’erba olandese, con il debutto di molte teste di serie tra le più quotate all’interno del tabellone principale. Due di esse, però, lasciano la compagnia in maniera anche piuttosto sorprendente: la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 2 del seeding, esce sconfitta per mano dell’australiana Destanee Aiava, 19 anni e numero 214 del mondo (ma con ampi ...

WTA ‘s-Hertogenbosch – Flop Sabalenka : la Tennista bielorussa ko all’esordio contro Aiava : Aryna Sabalenka sconfitta all’esordio nel WTA di ‘s-Hertogenbosch: la tennista bielorussa si arrende al terzo set contro Destanee Aiava Esordio amaro per Aryna Sabalenka nel WTA di ‘s-Hertogenbosch. La tennista bielorussa, numero 10 al mondo, è stata sconfitta in 1 ora e 52 minuti dalla giovane wild card australiana Destanee Aiava numero 214 al mondo. La tennista classe 2000 si è imposta in 3 set, vinti con il punteggio di 7-6 ...

Tennis - WTA Nottingham 2019 : Giulia Gatto Monticone si ritira nel turno decisivo delle qualificazioni : Il tour de force odierno a Nottingham, sede del torneo WTA di Tennis, ha costretto le partecipanti a giocare entrambi i turni delle qualificazioni: sull’erba britannica Giulia Gatto Monticone, dopo aver battuto nel primo turno la cinese Xu Shilin, nel secondo e decisivo si è ritirata contro la wild card britannica Tara Moore. Nella prima sfida la Tennista azzurra, numero 7 del seeding cadetto si è imposta con un duplice 6-3 in poco più di ...

Tennis - Ranking WTA (27 maggio 2019) : Naomi Osaka in vetta - Karolina Pliskova n.2 - Camila Giorgi la migliore azzurra : Naomi Osaka si conferma in vetta al Ranking WTA di Tennis anche questa settimana. La giapponese, costretta al ritiro per un problema fisico agli Internazionali d’Italia 2019, resta quindi al comando, davanti alla ceca Karolina Pliskova che, grazie al successo al Foro Italico, ha scalato la graduatoria, guadagnando ben cinque posizioni. La nipponica spera di non avere ulteriori contrattempi al Roland Garros, che ha preso il via ieri. A ...

Tennis - WTA Strasburgo 2019 : Dayana Yastremska vince battendo dopo quasi tre ore Caroline Garcia : E’ stata una finale infinita, 2 ore e 56 minuti di gioco, quella del torneo WTA 250 di Strasburgo, e alla fine se l’è portata a casa Dayana Yastremska. L’ucraina, classe 2000, numero 42 del mondo e 6 del tabellone, ha battuto col punteggio di 6-4 5-7 7-6 la francese beniamina di casa Caroline Garcia, testa di serie numero 4 e numero 24 del ranking WTA. Una partita che avrebbe potuto finire un’ora e mezza prima se Yastremska non avesse mancato ...

Tennis - WTA Norimberga 2019 : in finale Yulia Putintseva - cade Katerina Siniakova : Si sono svolte oggi a Norimberga le semifinali del torneo WTA International di Tennis: sulla terra battuta tedesca delineata la finale di domani: a giocarsi il successo saranno la kazaka Yulia Putintseva, numero 1 del seeding, che ha superato per 6-4 7-5 la romena Sorana Cirstea, e la slovena Tamara Zidansek, che ha battuto a sorpresa la testa di serie numero 2, la ceca Katerina Siniakova, con lo score di 7-6 (4) 6-2. Nella prima semifinale la ...