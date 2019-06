Tennis | Trofeo Avvenire 2019 | Gabriele Piraino vince a Milano! Sconfitto Ciavarella in

oasport

(Di sabato 15 giugno 2019)ha vinto il Torneo, prestigiosa competizione riservata agli under 16 che si disputa alClub Ambrosiano di Milano. Il torneo, giunto alla 55^ edizione, è stato conquistato dal palermitano classe 2003 che hail laziale Niccolòin una finale tutta italiana come non succedeva addirittura dal 1968 quando Corrado Barazzutti sconfisse Elvio Fesce in due set (ma ai tempi la kermesse non era aperta agli stranieri). Oltre all’attuale capitano dell’Italia di Coppa Davis, tanti fuoriclasse delinternazionale si sono imposti nel capoluogo meneghino: pensiamo a Borg, Lendl, Cash, Edberg, Ivanisevic, Coria, Del Potro., allievo di Davide Cocco, ha trionfato con un netto 6-2 6-2 in appena 80 minuti di gioco e ha riportato ilin Italia dopo tre anni (nel 2016 festeggiò Federico Arnaboldi). Questo giovane ...

