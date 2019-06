Tennis | Torneo Stoccarda Berrettini non si ferma | è in finale

Tennis - WTA Nottingham 2019 : al terzo giorno di pioggia il torneo è cominciato indoor : Al terzo giorno è finalmente cominciato il programma del WTA 250 di Nottingham. Eppure, come nei due giorni precedenti pioveva ancora, quindi gli organizzatori sono stati costretti a spostare i match in programma in un impanto al coperto e su campi in cemento, quindi in condizioni completamente diverse da quelle previste, e cioè all’aperto e sull’erba. In un colpo solo sono stati disputati tutti gli incontri di primo turno e delle treste di ...

Tennis - WTA Strasburgo 2019 : Caroline Garcia e Dayana Yastremska si sfideranno nella finale del torneo alsaziano : Saranno Caroline Garcia e Dayana Yastremska a sfidarsi nella finale del torneo WTA di Strasburgo, che si giocherà domani in ossequio alla necessità di volare poi a Parigi per il Roland Garros. Nel derby francese Garcia ha superato Chloe Paquet per 6-3 6-4, mentre l’ucraina ha ribaltato il pronostico contro la bielorussa Aryna Sabalenka, battuta con un doppio 6-4. Con la vittoria finale l’una può riavvicinarsi alle prime venti ...

Tennis – Gli Hublot Ambassador si sfidano alla vigilia del secondo torneo del Grande Slam 2019 [FOTO] : Un incontro privato e informale organizzato da Hublot alla vigilia dell’edizione 2019 degli Internazionali di Francia di Tennis di Parigi A qualche giorno dall’inizio del Grande torneo internazionale di Tennis parigino, gli invitati della Maison hanno sfidato tre delle migliori giocatrici al mondo, tra le top 10 della classifica WTA e uno dei giocatori più promettenti della sua generazione, amico e Ambassador di Hublot. Gli ...

Tennis - Fabio Fognini alla vigilia del Roland Garros : “Parigi è il mio torneo preferito - voglio lasciare un segno” : Mancano soltanto pochi giorni all’inizio del Roland Garros 2019 e l’esponente principale del movimento azzurro sembra determinato e sicuro. Fabio Fognini ha infatti appena concluso un breve ritiro di tre giorni a San Marino dopo ha potuto lavorare con Corrado Barazzutti per mettere a punto la condizione e sistemare gli ultimi dettagli in vista dell’appuntamento più atteso della stagione. Dalle pagine del Corriere dello Sport il ...

Tennis – Fognini non ce la fa : dichiarato forfait per il torneo ATP di Ginevra - wild card per Zverev : Fognini salta il torneo ATP 250 di Ginevra: annunciato il forfait dell’azzurro, al suo posto la wild card d’emergenza Zverev Dopo la vittoria al torneo ATP di Montecarlo, Fabio Fognini non è ancora riuscito a recuperare pienamente dal fastidio alla coscia, accusato proprio in finale. Il Tennista ligure, dopo aver dichiarato forfait per il torneo di Estoril, è tornato in campo a Madrid, dove si è fermato agli ottavi di finale, ...

Tennis : XVI edizione torneo Tevere Remo : ROMA, 6 MAG - Si apre oggi a Roma la XVI edizione del torneo internazionale femminile ITF del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, noto anche come Reale Mutua Cup, che accoglie le migliori giocatrici ...

Tennis : Torneo Monaco. Berrettini cede in finale - trionfa Garin : Matteo Berrettini, dopo due settimane da "invicibile" si e' fermato. Il 23enne romano, dopo la vittoria di domenica scorsa a Budapest

Cecchinato sbatte su Garin - Grilli - . Sinner - under 18 da record - Cocchi - . Il grande Tennis torna a Roma con un torneo da 100 milioni - Pikler - ... : Di grande rilevanza la storica partnership con Bnl, da quest'anno molto focalizzata su ambiente ed economia circolare ». Invariato il montepremi del torneo, 4.872.105 euro per gli uomini e poco meno ...

Tennis - WTA Rabat 2019 : primo torneo vinto da Maria Sakkari - battuta in finale Johanna Konta : Nella finale del WTA 250 di Rabat, torneo di categoria International sulla terra rossa, Maria Sakkari ha avuto la meglio in rimonta su Johanna Konta con il punteggio di 2-6 6-4 6-1. Poca storia nel primo set con Konta che strappa il servizio a Sakkari nel terzo e nel quinto game tenendo sempre il suo e chiude il parziale dopo 33 minuti. La britannica nativa di Sydney va avanti di un break nel secondo e si porta sul 4-2 ma a quel punto perde ...

Tennis : torneo di Monaco - Cecchinato in semifinale - : Altra buona notizia per il Tennis azzurro. Marco Cecchinato vola in semifinale al 'BMW Open', torneo Atp 250 in corso sulla terra rossa di Monaco di Baviera. Il 26enne palermitano, numero 19 del ...

Tennis - Sky Italia si aggiudica il torneo Atp di Torino : su SuperTennis i migliori otto del mondo : E dall'altro lato permetterà a tutti gli Italiani di tornare ad affacciarsi a una finestra aperta sul torneo più bello e più importante del mondo, Wimbledon. Grazie ai collegamenti con Londra, in ...

Tennis - torna il WTA di Palermo : il 15 maggio la presentazione del torneo : Il Palermo Ladies Open, torneo del circuito WTA in calendario dal 20 al 28 luglio 2019, verrà presentato il 15 maggio alla presenza del presidente FIT Binaghi Mercoledì 15 maggio alle ore 10 nella sala Polifunzionale (Galleria Alberto Sordi) in Via Santamaria in Via 39A a Roma sarà presentata la 30esima edizione del Palermo Ladies Open, torneo che fa parte del circuito WTA in calendario dal 20 al 28 luglio 2019. Gli Internazionali ...

ATP Estoril – Termina ai sedicesimi il torneo di Salvatore Caruso : il Tennista azzurro sconfitto in 2 set da Cuevas : Salvatore Caruso sconfitto in due set dall’uruguagio Pablo Cuevas: il tennista sudamericano si impone con il punteggio di 2-6 / 2-6 Dopo essere arrivato nel main draw partendo dalle qualificazioni, Salvatore Caruso abbandona il torneo di Estoril ai sedicesimi di finale. Il tennista italiano, che attualmente occupa la posizione numero 152, è stato sconfitto in due set dall’uruguagio Pablo Cuevas, numero 67 del ranking. Cuevas si è imposto ...

Tennis - crescono i premi di Wimbledon : 2 - 7 milioni per chi vince il torneo : Wimbledon, il più importante torneo di Tennis al mondo, diventa ancora più ricco. La prossima edizione, che si giocherà all’All England Croquet Club dall’1 al 14 luglio, vedrà infatti il montepremi crescere di quasi il 12%, a circa 44 milioni di euro, pari a circa 49 milioni di dollari (+11,8% rispetto allo scorso anno). Nel […] L'articolo Tennis, crescono i premi di Wimbledon: 2,7 milioni per chi vince il torneo è stato ...