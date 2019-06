Temptation Island 2019 | mai successo prima | “Una coppia scoppia alla prima puntata”

Anticipazioni Temptation Island : inizia il 24 giugno - due fidanzati si dicono addio subito : La prima puntata di Temptation Island ha finalmente una data ufficiale: non sarà il 17 giugno, come previsto in un primo momento, ma l'attesa durerà una settimana, in più ovvero fino a lunedì 24 giugno. L'annuncio è stato dato dai vari canali ufficiali del docu-reality, oltre che dal portale Witty Tv, rimbalzando successivamente nei social network. Sarà in tale occasione che inizierà l'avventura delle sei coppie di fidanzati e fidanzate che si ...

Temptation Island - la De Filippi : 'Una fidanzata cotta di un tentatore dopo poche ore' : La notizia che ha anticipato Davide Maggio ieri su Temptation Island, oggi ha trovato conferma nelle parole della produttrice del reality: Maria De Filippi. La conduttrice è intervenuta nel corso di un programma radiofonico ed ha fatto sapere che una delle fidanzate del cast si è presa una cotta per un single a poche ore dall'inizio delle registrazioni. Una delle sei coppie in gioco, dunque, è scoppiata la sera stessa dell'ingresso nei ...

Maria De Filippi parla della prima rottura a Temptation Island : lei infatuata di un single : Mancano circa dieci giorni alla messa in onda, e già Temptation Island è pronto a far parlare di sé. La sesta edizione del reality "più caldo" dell'estate comincerà il 24 giugno e occuperà la prima serata di Canale 5, mettendo alla prova l'amore di sei coppie consolidate. A tal proposito, sembra proprio che già nella puntata d'esordio ci sia stato l'addio tra due fidanzati. Maria De Filippi ne ha parlato oggi a Radio Deejay, confermando che la ...

Temptation Island 2019 - una coppia scoppia dopo poche ore dall'inizio delle registrazioni. Parla Maria de Filippi : Fremono i preparativi, lunedì 24 giugno partirà l'edizione 2019 di Temptation Island. Abbiamo conosciuto le 6 coppie che si immoleranno nell'avventura dell'estate di Canale 5. Il viaggio dei sentimenti come sempre porterà scompiglio nella vita sentimentale di coloro che vi parteciperanno e in men che non si dica ecco che giungono le prime indiscrezioni su ciò che vedremo in tv.Il sito di Davide Maggio ha rivelato che una delle coppie non ...

Ecco le coppie della nuova edizione di Temptation Island : Con la conclusione del palinsesto invernale/primaverile, in tv arriva la stagione dei programmi estivi. Uno dei più attesi è Temptation Island, prodotto da Maria De Filippi, che in questi anni ha appassionato migliaia di italiani. È un fatual show in cui alcune coppie vengono divise per trascorrere un periodo di tempo in un resort. Qui incontrano dei tentatori che cercano di minare la stabilità di coppia e solo quelle più solide e ...

Temptation Island 6 : ecco la data di inizio! : Da lunedì 24 giugno, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la sesta e nuova edizione di “Temptation Island”! L’amore che sto vivendo è davvero quello che voglio? Questa è la domanda a cui cercano di dare risposta le coppie non sposate e senza figli in comune, che chiedono di partecipare a “Temptation Island”! A guidare il racconto di questa sesta edizione sarà Filippo Bisciglia, che raccoglierà le sensazioni, i sentimenti, i ...

Temptation Island 2019/ Tentatori e coppie : c'è già stato il primo falò di addio? : Temptation Island 2019, ecco il meccanismo di gioco in attesa che il reality show prenda il via con la sua data ufficiale.

Anticipazioni Temptation Island : chi ci sarà nel cast dei tentatori : Temptation Island: ex corteggiatori di Uomini e Donne nel cast dei tentatori Ormai è quasi tutto pronto per la nuova edizione di Temptation Island, dopo che sono state annunciate le sei coppie che sbarcheranno in Sardegna, arrivano alcune indiscrezioni sui tentatori. Quest’anno nel cast dei tantori ci sarà un volto proveniente da Uomini e Donne. A confermarlo, seppur dichiarando di non poter svelare troppo, è stata Raffealla Mennoia, ...