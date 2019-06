Sulla pelle dei migranti | così Salvini ribalta le parole dell' accoglienza

La Sea Watch verso Malta - Salvini : "Ciondolano in mare - giocano Sulla pelle dei migranti" : La Sea Watch 3 viaggia verso le acque di Malta. La nave della Ong tedesca con a bordo 52 migranti salvati al largo della Libia avrebbe cambiato di nuovo rotta dirigendosi verso le coste de La Valletta, ma non è chiaro a quale porto stia puntando.Ieri la nave ha rifiutato di sbarcare a Tripoli perché considerato un porto non sicuro, quindi giunta a poche miglia da Lampedusa, obiettivo dichiarato nonostante il divieto del ministro dell’Interno ...

OM incontra in esclusiva Alessio Cremonini - è suo il premio per il film dell’anno “Sulla mia pelle” ai Nastri d’Argento 2019. Video intervista : “Si tratta di un premio collettivo che appartiene a tutti quelli che ci hanno lavorato e al pubblico che lo ha supportato”. Esordisce così Cremonini ai nostri microfoni commentando il premio del Sindacato nazionale dei Giornalisti cinematografici italiani Timido e un po’ imbarazzato come dichiara lui stesso, Alessio Cremonini interviene senza nascondere l’emozione per il riconoscimento del premio per il film dell’anno ai Nastri d’Argento ...

Alessandro Borghi a Roma incontra pubblico e studenti venerdì 7 giugno per Sulla Mia Pelle : come partecipare : Alessandro Borghi continua ad incontrare il pubblico della sua città per parlare del film Sulla Mia Pelle, in cui ha interpretato magistralmente - vincendo per questo un David di Donatello come Miglior Attore Protagonista - il geometra Romano Stefano Cucchi nella sua ultima settimana di vita. L'attore Romano aveva già preso parte alla proiezione pubblica in piazza San Cosimato a Trastevere insieme al resto del cast e al regista Alessio ...

M5s è a un bivio : o resta con la Lega e cede Sulla Tav - o punta al Pd (che deve cambiare pelle) : Nonostante il tentativo di rilancio di Conte, ragioni profonde spingono verso una crisi di governo. Le elezioni anticipate a settembre darebbero alla Lega – magari assieme ai neofascisti di Meloni – la maggioranza assoluta in Parlamento: perciò Salvini non ha più interesse a mediare con il M5S. D’altronde una “mediazione” vera finora non c’è mai stata; le esigenze di spesa di Lega e M5S si sono piuttosto sommate, a scapito degli ...

Alessandro Borghi in piazza per Sulla Mia Pelle schierato a favore dei codici identificativi per la polizia (video) : Primo ospite della rassegna Cinema In piazza a Trastevere, insieme al resto del cast e al regista Alessio Cremonini, Alessandro Borghi ha partecipato con orgoglio alla proiezione pubblica e gratuita in piazza San Cosimato del film Sulla Mia Pelle, che gli è valso un David di Donatello come Miglior Attore Protagonista per il ruolo di Stefano Cucchi nel racconto della morte del giovane geometra romano dopo un arresto per droga nel 2009, oggetto di ...

Pensionati in piazza (Sulla pelle dei giovani) : "Stop ai tagli - non siamo un bancomat" : Sabato 1° giugno la grande manifestazione dei sindacati in piazza San Giovanni a Roma: "Diritti azzerati, ora giù le tasse"...

Prurito e secchezza della pelle? Info Sulla dermatite atopica - dai sintomi alle cure : Consulti gratuiti in trenta centri ospedaliero-universitari in tutta Italia, con specialisti dermatologi a disposizione su prenotazione per i pazienti che soffrono di dermatite atopica. E’ il programma della campagna di sensibilizzazione promossa da SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse) che si pone l’obiettivo di consigliare il percorso di cura più adatto alle singole ...

“Sulla nostra pelle. Geografia culturale del tatuaggio” : il 13 maggio la presentazione al Salone di Torino : La Pisa University Press, la casa editrice dell’Ateneo pisano, è presente al Salone internazionale del Libro di Torino e lunedì 13 maggio alle 17 nella sala bianca del Lingotto Fiere presenta il volume “Sulla nostra pelle. Geografia culturale del tatuaggio”. Saranno presenti i due autori, Paolo Macchia, docente dell’Università di Pisa, e Maria Elisa Nannizzi, insieme ad Andrea Afferni, artista tatuatore. Il volume traccia la storia millenaria ...

29enne ossessionato da una morbosa gelosia spoglia la moglie per sentire l’odore Sulla pelle l’odore dell’amante : spoglia la moglie per sentire se sulla pelle c’è l’odore dell’amante, i giudici gli tolgono il figlio e lo danni in affidamento alla donna. Il provvedimento ha colpito un uomo di 29 anni di Giulianova (Teramo) per il quale è in piedi un processo che si svolgerà a luglio. Lui (secondo la vittima) la offendeva, la umiliava e, come sostiene nella querela la donna “mi spogliava per sentire se su di me ci fosse l’odore del maschio”. In ...

Il cardinale Bassetti pellegrino Sulla tomba di don Tonino Bello : 'La pubblicazione di 170 pagine - spiega una nota - racconta, con testi e foto, la cronaca di due mesi di organizzazione alla visita del Santo Padre ad Alessano, i testi degli annunci che ...

Abbronzatura - ovvero il sole Sulla pelle : Abbronzatura, ovvero il sole sulla pelle – Come in ogni cosa, anche con il sole, la natura ci offre un elemento che può esserci amico e di grande aiuto, ma nello stesso tempo può rappresentare un problema per la salute. L’uomo ha bisogno del sole non solo per vivere, ma anche per stare bene. Un esempio per tutti è quello della vitamina (amina della vita, appunto) D, che media il controllo dei livelli di calcio nel sangue, ...

Tina Cipollari : "Ambra e Kikò? L'amore si vive giorno dopo giorno Sulla propria pelle" : Tina Cipollari, nelle scorse ore, ha postato un lungo messaggio per rispondere alle tante critiche, mosse sui social, per aver, in qualche modo, messo in dubbio i sentimenti della professoressa Ambra nei confronti dell'ormai ex marito Kikò Nalli, attualmente recluso nella casa del 'Grande Fratello 16': Quando qualcuno ti rammenta qualcosa, a quel qualcuno andrebbe ricordato tutto ciò che puntualmente dimentica. Non sono una donna facile, ...

Make up uomo - il trucco per lui c'è ma (Sulla pelle) non si vede : Il Make up, all'uomo, piace. David Beckham ha indossato un ombretto verde sulla copertina di Love Magazine. Damiano dei Måneskin non esce mai di casa senza un po' di matita sotto gli occhi mentre Adam Lambert propone a ogni suo show uno smokey eyes diverso ogni volta. Prima di loro Mick Jagger, i Kiss, Johnny Depp e David Bowie, tutti Make up addicted. Niente di nuovo penseranno in tanti. Eppure, l'idea che l'uomo inizi a introdurre nella sua ...