Stazione spaziale cinese | presentati gli esperimenti

Sulla Stazione spaziale cinese 9 progetti scientifici internazionali provenienti da 17 Paesi : La Stazione Spaziale cinese ospiterà 9 progetti scientifici internazionali provenienti da 17 Paesi: è stato annunciato ieri a Vienna dall’Agenzia Spaziale cinese e dall’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio extra-atmosferico (Unoosa). I progetti includono le scienze della vita nello spazio e la biotecnologia, la fisica e l’astronomia microgravitazionale. “E’ la prima volta che una missione Spaziale ...

Stazione spaziale Internazionale : la NASA apre la ISS ai privati : La NASA apre la Stazione Spaziale Internazionale ai privati: stando ai piani dell’agenzia americana, annunciati di recente nel corso di una conferenza a New York, entro il 2020 il segmento Usa del laboratorio orbitante sarà accessibile anche alle compagnie private. Oltre al turismo Spaziale – ricorda Global Science – tra le attività previste vi sono progetti di ricerca in aree che comprendono la medicina rigenerativa e la ...

Dal 2020 la Stazione spaziale internazionale sarà anche una meta turistica : (Foto: Nasa) La prossima vacanza che farete? Pensateci bene, e soprattutto guardate bene il vostro portafogli, perché dal prossimo anno, nel ventaglio delle mete turistiche ci potrebbe essere anche una sorpresa spaziale. Nei giorni scorsi, infatti, la Nasa ha annunciato che dal 2020 aprirà le porte della Stazione spaziale internazionale (Iss) per attività commerciali e missioni private, ovvero ai turisti. Il costo del biglietto? Si aggirerà ...

Dal 2020 la Stazione spaziale Internazionale aprirà ai privati : Se tutto andrà come previsto, nel 2020 la NASA aprirà la Stazione Spaziale Internazionale (Iss) ad imprese ed astronauti privati, dietro cospicuo pagamento. Jeff DeGuitt, il direttore finanziario dell'agenzia Spaziale statunitense, l’ha definita un’ottima opportunità di business. A fargli eco, Robyn Gatens, responsabile dell'agenzia che si occupa della Stazione, il quale ha spiegato che la Nasa autorizzerà massimo due missioni l’anno per alcuni ...

La Nasa apre al turismo nella Stazione spaziale dal 2020 : 35mila dollari a notte : I prezzi sono veramente 'astronomici': la Nasa, National Aeronautics and Space Administration, l'ente Spaziale statunitense, apre al turismo stellare. Ieri, l'annuncio a sorpresa: a breve, sarà possibile andare nello spazio anche senza essere astronauti, in qualità di privati cittadini. Dal 2020, infatti, la Stazione Spaziale Internazionale orbitante intorno alla Terra a 'soli' 450 chilometri d'altezza, sarà aperta ai visitatori, ma non c'è il ...

Dal 2020 potrai andare sulla Stazione spaziale Internazionale : La NASA ha annunciato che a partire dal 2020 la Stazione Spaziale Internazionale sarà aperta al pubblico e alle aziende, consentendo a tutte le realtà commerciali di sfruttare la ISS non solamente per la ricerca - come consentito fino ad oggi - ma anche per il turismo Spaziale. Per quanto riguarda le merci, un trasporto cargo verso lo spazio costerà un minimo di 3.000 dollari al chilogrammo, la distruzione delle merci richiederà altri 3.000 ...

In vacanza nello spazio. La Nasa vuole aprire la Stazione spaziale ai privati : La Nasa ha annunciato di volere aprire l'uso della stazione spaziale internazionale ai viaggi commerciali e agli astronauti privati e che consentirà ai turisti di visitarla per un massimo di 30 giorni. L'annuncio dell'ente spaziale americana è arrivato oggi e il programma sarà attivo a partire dal 2

La NASA aprirà la Stazione spaziale Internazionale ai privati : Potranno soggiornare a bordo, girare film e pubblicità, aggiungere nuovi moduli orbitali, ma a caro prezzo

Spazio - rivoluzione dal 2020 : la Nasa aprirà la Stazione spaziale (Iss) ai turisti : La Nasa ha annunciato che consentirà’ ai turisti e alle imprese dello Spazio di utilizzare la Stazione Spaziale internazionale (Iss) dal 2020. “La Nasa apre la Stazione Spaziale Internazionale a opportunità commerciali“, ha affermato Jeff DeWitt, direttore finanziario dell’agenzia Spaziale americana. “La Nasa consentirà fino a due brevi missioni di astronauti privati all’anno”, ha spiegato Robyn Gatens, ...

Il tramonto in timelapse - visto dalla Stazione spaziale : Potrebbe sembrare un tripudio di effetti speciali, invece quello che avete sotto agli occhi è il nostro pianeta, e la luce protagonista del video è davvero il Sole. In una manciata di secondi vedrete infatti un tramonto come non l’avete mai visto prima: il punto di vista è la cupola della Stazione spaziale, la casa orbitante degli astronauti – in questo caso i membri della Expedition 59, la missione di lunga durata partita a marzo e ...

La tecnica del taglia-incolla del DNA “sbarca” sulla Stazione Spaziale : La tecnica Crispr-Cas9, più nota come il metodo “taglia–incolla” del DNA, ha raggiunto lo spazio e più precisamente la Stazione Spaziale Internazionale, dove sono cominciati i primi esperimenti: consentiranno di studiare gli effetti dell’esposizione ai raggi cosmici sul genoma umano, e di trovare soluzioni in vista dei futuri viaggi verso la Luna e Marte. L’esperimento fa parte del programma “Geni nello ...

Stazione spaziale : ossigeno e cibo da un bioreattore ad alghe : Si chiama Photobioreactor ed è un innovativo bioreattore a base di alghe che potrebbe essere in grado di produrre ossigeno. Arrivato sulla Stazione Spaziale il 6 maggio a bordo della navetta Dragon di SpaceX, lo strumento verrà ora testato dall’equipaggio per valutare la possibilità di impiego di soluzioni simili in vista di future missioni di lunga durata che richiedono più rifornimenti di quanto un veicolo Spaziale sia in grado di ...

La capsula Dragon agganciata alla Stazione spaziale Internazionale : consegnato prezioso carico : La capsula Dragon SpaceX si è agganciata correttamente alla Stazione Spaziale Internazionale: un nuovo successo per l’azienda di Elon Musk. La capsula è stata catturata dal braccio robotico della ISS, manovrato dall’astronauta David Saint-Jacques, dell’Agenzia Spaziale Canadese, e da Nick Hague della NASA. Lanciata il 4 maggio, Dragon ha consegnato all’equipaggio un carico di 2,5 tonnellate di rifornimenti e materiali ...

La capsula Dragon agganciata alla Stazione Spaziale : La capsula Dragon della SpaceX si è agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale, portando a termine un altro dei voli concordati dalla Nasa con l'azienda di Elon Musk. L'ha catturata il braccio ...