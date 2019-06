Sport in tv oggi sabato 15 giugno | orari e palinsesto completo Come vedere gli eventi

oasport

(Di sabato 15 giugno 2019) Giornata immensamente piena di, quella che si prospetta agli occhi del mondo per. Gli appuntamenti principali sono per buona parte legati al mondo dei motori: comincia la 24 Ore di Le Mans, che è storia dell’automobilismo, ma ci sono anche le qualifiche del Motomondiale in tutte le sue tre categorie, senza dimenticare il GP di Lettonia di motocross anch’esso con le qualifiche.. Il ciclismo ha ampio spazio con il Giro d’Italia Under 23, il Giro del Delfinato e il Giro di Svizzera. Tanto spazio anche ai tuffi, con il Grand Prix di Bolzano, e al golf, dove Francesco Molinari cerca di farsi largo nel terzo giro dello US Open, terzo Major dell’anno. Gran giorno anche per il volley, con la Nations League e in particolare Italia-Australia, ma l’Italia può vantare altri due grandi appuntamenti: nel tennis, in uno dei quattro tornei ancora in corso ...

