Somalia | autobomba a Mogadiscio | almeno 8 morti

(Di sabato 15 giugno 2019)- Un’è esplosa nella capitale, ad un posto di blocco nei pressi del Parlamento. Il bilancio delle autorità locali è die 16 feriti. Secondo i media locali, dopo una prima forte esplosione ne è stata udita una seconda. Si segue la pista degli integralisti islamici al-Shabaab, ragion per cui la polizia ha allestito "posti di blocco aggiuntivi" per prevenire ulteriori attacchi. Francia, pacco bomba esplode nel centro di Lione:13 feriti Il pacco è esploso alle 17.40 di oggi, venerdì 24 maggio 2019, nel pieno centro di Lione.13 persone sono rimaste ferite in modo non grave. La seconda esplosione sarebbe avvenuta lungo la strada che porta all'aeroporto della capitale, ma per fortuna non sono segnalate vittime.8 ...

