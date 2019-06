Solo chimere gli smartphone pieghevoli | Huawei Mate X a settembre come Samsung Galaxy

optimaitalia

(Di sabato 15 giugno 2019) Possiamo definirla davvero un'occasione mancata quella degliin questo 2019. Nelle scorse ore è giunta l'ufficialità del ritardo dell'uscita delX che non sarà pronto per la usa commercializzazione prima di. Allo stesso tempo, la controparteFold che doveva essere messa in vendita nel mese di luglio subirà probabilmente un posticipo. Tanta incertezza dunque ruota intorno a quella che doveva essere una tecnologia rivoluzionaria ma che si è rivelata essere quasi "fantasma". Le ultimissime notizie legate al mondo degliruotano intorno alX. Nelle scorse ore, in effetti, la fonte Cnbc.com ha riportato la dichiarazione di un rappresentantein merito al dispositivo. L'uscita di quest'ultimo sarà ritardata fino aper effettuare nuovi test che assicurino gli standard qualitativi ...

wordweb81 : Solo chimere gli smartphone pieghevoli: #HuaweiMateX a settembre come #SamsungGalaxyFold? - OptiMagazine : Solo chimere gli smartphone pieghevoli: #HuaweiMateX a settembre come #SamsungGalaxyFold? - AlessandroLardo : 'Il silenzio era scalfito solo dalle mie chimere che tracciavo con un dito dentro ai cerchi del bicchiere' Francesc… -