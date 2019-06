Smartworking | come conciliare lavoro e famiglia? C’è chi ce l’ha fatta

ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 giugno 2019) Negli ultimi anni si parla spesso di smart working. Il tema è piuttosto semplice: un approccio che vede una maggiore crescita dell’equilibrio tra la vita lavorativa e quella personale. Non è un segreto che, per molti ruoli che non implicano unfisico, la presenza in ufficio è più o meno ridondante. Non è mia intenzione denigrare chi lavora in un ufficio 9-17 (se qualcuno ha ancora questi orari). Tuttavia, con le crescenti evoluzioni della società, il ruolo lavorativo della donna (che purtroppo spesso confligge con quello di madre e moglie) è sotto pressione. Si ritiene ormai necessaria un’evoluzione del mondo del, ove possibile, che integri un approccio digitale rendendo ilpiù agile e orientandolo verso il risultato, piuttosto che il “tempo” passato in ufficio. Quest’evoluzione, ovviamente, porta anche a una serie di nuovi lavori imprenditoriali spesso creati ...

