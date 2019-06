tg24.sky

(Di sabato 15 giugno 2019)un'Il cadavere rinvenuto dai pompieri, dopo che erano intervenuti per spegnere le fiamme che avevano avvolto la macchina. Accertamenti in corso per identificare la vittima

SkyTG24 : Siena, trovato corpo carbonizzato dentro un'auto a Monteriggioni - toscanamedianew : Auto in fiamme, trovato un corpo carbonizzato - alebaiocchi : RT @SkyTG24: Siena, trovato corpo carbonizzato dentro un'auto a Monteriggioni -