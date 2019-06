Serie A Basket | Venezia vince a Sassari e si riprende il fattore campo

Basket 3×3 - Women’s Series 2019 : le azzurre chiudono al secondo posto a Torino nell’ultimo appuntamento prima del Mondiale : Si conclude con un bilancio complessivamente positivo e con un buon secondo posto l’avventura del quartetto italiano alla FIBA 3×3 Women’s Series 2019 andata in scena a Torino, nella suggestiva cornice allestita per l’occasione in Piazza San Carlo. L’appuntamento, riservato alle squadre nazionali femminili, ha visto scendere in campo la formazione italiana campione del mondo in carica formata da Giulia Ciavarella, ...

Basket - Finale Scudetto 2019 - Gara-3 : Venezia espugna Sassari e si riporta avanti nella Serie : In una Gara-3 palpitante della Finale Scudetto dei playoff di serie A 2018-2019 l’Umana Reyer Venezia ha battuto fuori casa il Banco di Sardegna Sassari per 76-73 e si riporta in vantaggio nella serie sul 2-1. Venezia è subito avanti nel punteggio con un parziale iniziale di 4-0 e permette ai sardi solo di pareggiare il conto per tre volte nel corso del primo quarto, ma mai di mettere la testa avanti. La difesa dei ragazzi di coach De Raffaele è ...

LIVE Dinamo Sassari-Venezia basket - Gara-3 Finale scudetto in DIRETTA : la Serie si sposta in Sardegna : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Gara-3 – Gara-1 – Gara-2 Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Gara-3 della Finale scudetto che oppone il Banco di Sardegna Sassari all’Umana Reyer Venezia. Si arriva al PalaSerradimigni sull’1-1, dopo che la Reyer ha vinto l’incontro d’apertura per 72-70 e la Dinamo ha risposto con un perentorio 66-80 a 48 ore di distanza. Per gli ...

Basket - Finale scudetto 2019 - Gara-2 : Sassari ne ha di più - espugna il Taliercio e pareggia la Serie contro Venezia : Il vantaggio nella serie scudetto dell’Umana Reyer Venezia non dura che 48 ore: il Banco di Sardegna Sassari espugna il Taliercio al secondo tentativo con il punteggio di 66-80, giocando una partita di grandissima sostanza e soprattutto energia, quella che si trova in maggior misura negli uomini di Gianmarco Pozzecco. Sul fronte sardo il miglior realizzatore è Jaime Smith con 19 punti, seguito da Jack Cooley con 16 (e 10 rimbalzi) e da ...

Basket 3×3 - Women’s Series 2019 : il torneo sbarca a Torino - le convocate dell’Italia. Presente il quartetto Campione del Mondo : Le Women’s Series di Basket 3×3 sbarcano in Italia, l’appuntamento è per il 14-15 giugno in Piazza San Carlo a Torino: prima volta assoluta per la competizione FIBA che non era mai andata in scena nel nostro Paese, si tratta di un torneo in preparazione alla World Cup (18-23 giugno ad Amsterdam). Ovviamente sarà Presente l’Italia che cercherà il risultato di lusso di fronte al proprio pubblico, le Campionesse del Mondo ...

Basket - Finale Scudetto 2019 : questa sera gara-1 - Venezia ospita Sassari. Comincia la Serie! : Comincia questa sera la Finale per lo Scudetto 2019 del campionato italiano di Basket. Palla a due per gara-1 alle ore 20.45 (diretta Eurosport 2 e Rai Sport) e si parte dal Taliercio, la casa dell’Umana Reyer Venezia, che ospiterà dunque il Banco di Sardegna Sassari. La squadra di De Raffaele ha il fattore campo dalla sua parte e i numeri dicono nelle tredici finali alle meglio delle sette partite, per 11 volte ha vinto chi è arrivato ...

Serie A Basket : Sassari-Venezia - la finale delle outsiders. La presentazione : Serie A Basket: Sassari-Venezia, la finale delle outsiders. La presentazione Lunedì sera alle ore 20.45 comincerà la Serie finale della Serie A di Basket e la notizia più grande è l’assenza da Milano. Saranno infatti Sassari e Venezia a sfidarsi. Potrebbe essere rinominata la finale delle outsiders, ma in realtà non è proprio così: è vero che l’Armani è in assoluto la squadra con roster e potenzialità migliori, ma negli ultimi anni Venezia e ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Venezia si impone con autorità a Cremona e conquista la finale scudetto! Bramos e Daye protagonisti : Si conclude con il successo di Venezia per 69-79 sul campo di Cremona la quinta e decisiva sfida della semifinale scudetto della Serie A 2018-2019 di Basket maschile. La formazione lagunare si è imposta con grande autorevolezza dominando l’incontro sin dalle fasi iniziali e non concedendo mai agli avversari la possibilità di rientrare in partita. Tra gli aspetti più importanti nel successo degli uomini di Walter De Raffaele sicuramente la ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona e Venezia - una bella per la finale dopo una Serie sull’altalena : E’ successo un po’ di tutto nella serie tra Vanoli Cremona e Umana Reyer Venezia, e forse è anche giusto che il destino l’abbia portata alla quinta e decisiva sfida per scoprire chi sarà l’avversaria del Banco di Sardegna Sassari (chiunque esca con la vittoria in tasca avrà il fattore campo nella finale). Il riassunto della sfida è presto fatto: in gara-1 Mitchell Watt ha deciso di rendersi demoniaco agli occhi ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Venezia sconfigge Cremona in un finale da brividi! La seconda finalista si deciderà in gara-5 : Servirà gara-5 per decretare la sfidante di Sassari nella finale scudetto della Serie A 2018-2019 di Basket maschile. Nella sfida andata in scena questa sera Venezia ha sconfitto Cremona per 78-75 riportando la Serie sul 2-2 al termine di una partita appassionante, dominata per la maggior parte del tempo dalla formazione di De Raffaele ma vinta soltanto nel finale grazie ad una magia di Michael Bramos. Mitchell Watt (19 punti) e un ...

LIVE Venezia-Cremona basket - Gara-4 Semifinale Play-off in DIRETTA : lagunari per riaprire la Serie - lombardi per chiuderla : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Venezia-Cremona, Gara-4 della seconda Semifinale di serie A: questa sera al Palataliercio di Mestre la Vanoli potrebbe raggiungere la Dinamo Sassari in finale. I lombardi di coach Meo Sacchetti, infatti, hanno la possibilità di giocarsi il primo match point avendo vinto in trasferta gara-3 al supplementare per 75-73 portandosi così a condurre per la prima volta la serie sul 2-1. La squadra di ...