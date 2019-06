Sei preoccupato per una situazione? L’Universo ha un messaggio per te – Lettura

informati24

(Di sabato 15 giugno 2019) Seiper unaha unper te –interattivati invia un, un consiglio riguardo lache ti sta preoccupando in questo momento della tua vita. Si tratta di unainterattiva. Essa funziona per legge di attrazione, quindi se hai unao un problema che ti sta preoccupando in questo periodo, scegliendo uno dei tre messaggi, riceverai la risposta e un dolce consiglio da parte del. Se sei scettico a … L'articolo Seiper unaha unper te –interattiva proviene da iNFORMATI24.

giannina111 : @CrisJack14 @Juve_Centric Si vede che sei incazzato da come ti sei preoccupato di cercare tutti gli ultimi risultat… - BI_Italia : Sei preoccupato del tuo vicino di scrivania? - NCTaeil1994 : RT @NCTfullsunHC: Grazie per essere la meravigliosa persona che sei. Grazie per esserti sempre preoccupato e preso cura di me. Grazie per e… -