Segreteria Pd senza Renzi

(Di sabato 15 giugno 2019) Nicola Zingaretti presenta i componenti della suae lo fa a sorpresa sabato, nonostante avesse tempo fino a martedì prossimo. Tra i nomi non compare nessuna figura riconducibile all’ex segretario Matteoo a Luca Lotti. Anche se da fonti del partito si sottolinea che tale decisione non sia stata influenzata dalle ultime vicende legate all’affaire procure-Csm, c’è un evidente segnale in questo senso.Il comunicato del Pd:Il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, rende nota la composizione della nuovae degli incarichi di lavoro:ANDREA MARTELLA CoordinatoreENZO AMENDOLA Esteri e Cooperazione internazionaleCHIARA BRAGA Agenda 2030/SostenibilitàPIETRO BUSSOLATI Imprese, professioniANDREA GIORGIS Riforme istituzionaliMARIA LUISA GNECCHI ...

