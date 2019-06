Sea Watch | contro la Ong scatta per la prima volta il decreto sicurezza bis

Migranti - Sea Watch : "Noi non riporteremo nessuno in Libia" : La nave, con a bordo 52 Migranti, è a 15 miglia dall'isola di Lampedusa. L'Ong: "Una persona ci ha raccontato di essere stato costretto a seppellire cadaveri per preparare il centro di detenzione alla visita di operatori esterni"

SeaWatch vicino Lampedusa. Salvini - non la passerà liscia : "Ciondolano nel Mediterraneo e giocano sulle pelle dei migranti, ma l'Italia non si fa dettare le regole dell'immigrazione da una Ong tedesca che usa una nave olandese fuorilegge. Non pensino di passarla liscia". Matteo Salvini rinnova e rilancia a testa bassa le accuse contro Sea Watch, che da oltre 24 ore e' al limite delle acque territoriali italiane, ad una quindicina di miglia da Lampedusa, dopo aver rifiutato il porto 'sicuro' di Tripoli ...

La Sea Watch ha fatto rotta verso Lampedusa. Ora è ferma a 16 miglia dall'isola : La Sea Watch sfida Salvini: ?"Avendo ricevuto come unica indicazione il porto di un Paese in guerra - si legge un un tweet della Ong - la Sea Watch ha fatto rotta nord, verso il porto sicuro più vicino alla posizione del soccorso: Lampedusa. Restiamo in stand by a circa 16 miglia dall'isola". Avendo ricevuto come unica indicazione il porto di un Paese in guerra, la #SeaWatch ha fatto rotta nord, verso il porto sicuro più vicino alla ...

Sea Watch - Conte : “Le ong devono essere più trasparenti” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, da La Valletta, è intervenuto sulla vicenda della Sea Watch 3, che ha recuperato 53 naufraghi due giorni fa, ed è adesso in stand by al largo di Lampedusa, dopo essersi rifiutata di far rotta verso la Libia: "Vogliamo che certi comportamenti siano un po' più trasparenti da parte anche delle Ong"Continua a leggere

L'autosospensione di Lotti nel Pd e la Sea Watch vicino a Lampedusa : Una settimana in più, ma poi, per favore, dati e numeri e non promesse e fumo. Ci si lascia così tra Italia e Ue, per rivedersi appunto tra poco carte alla mano. Tria continua a descrivere all'estero una politica economica molto gradualista, senza strappi sul fronte del deficit, e orientata a una le

Sea Watch punta Lampedusa - Salvini : “No sbarco - faranno una regata storica a largo per divertirsi” : La nave Sea Watch, che da giorni vaga nel Mediterraneo, ha annunciato di puntare verso Lampedusa e che attenderà a largo della costa. L'Ong tedesca non ha intenzione di attraccare a Tripoli, ritenuto un porto non sicuro perché la Libia è in guerra. Matteo Salvini ha ironizzato: "Si vede che c'è una regata storica, se vogliono divertirsi, fare delle competizioni a largo di Lampedusa facciano pure, se qualcuno pensa di sbarcare ha sbagliato a ...

La nave Sea Watch 3 - con a bordo 52 migranti soccorsi al largo della Libia - si trova nei pressi di Lampedusa : La nave Sea Watch 3, con a bordo 52 migranti soccorsi due giorni fa al largo della Libia, si trova ora a largo di Lampedusa, a circa 16 miglia di distanza dall’isola. La ong tedesca che controlla la nave, Sea Watch,

Sea Watch - l'Ue contro Matteo Salvini : "Tripoli non è un porto sicuro. Le persone devono essere salvate" : Alta tensione nel Mediterraneo tra Italia e Sea Watch. Ora si mette in mezzo anche l'Unione Europea: "Le persone devono essere salvate, ma Tripoli non è un porto sicuro", ha affermato Natasha Bertaud, portavoce della Commissione Ue. "La determinazione di un porto sicuro per uno sbarco specifico non

Sea Watch - Bruxelles smentisce Salvini : “La Libia non è un porto sicuro” : La Libia non è un porto sicuro. Nella querelle che vede contrapposti in queste ore il comandante della Sea Watch, con 53 migranti a bordo, e il ministro dell’Interno Matteo Salvini, interviene anche Bruxelles. Che sembra sposare la scelta della Ong. «Non commentiamo i commenti di un ministro - ha dichiarato la portavoce della Commissione Ue, Matash...

Sea Watch - per Salvini la Libia è un posto sicuro. Ma lo sconsiglia agli italiani : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini – leader leghista nonché (vice)premier – sostiene che la Libia è un posto sicuro per i migranti. Così ha “ordinato” alla nave Sea Watch 3, che l’altro ieri ne aveva soccorsi 52 in mare, di riportare tutti in quel Paese. Ovviamente la nave non lo farà. “Se la nave illegale Ong disubbidirà, mettendo a rischio la vita degli immigrati, ne risponderà pienamente”, ha scritto Salvini su ...