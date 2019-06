Sarri Juventus | vicina la firma | ecco tutti i dettagli del contratto

Sarri ALLENATORE JUVENTUS?/ Paratici tratta con Ramadani - intesa vicina : Maurizio SARRI ALLENATORE JUVENTUS? Oggi sarà il giorno della firma, anche se lo stiamo sentendo da diversi giorni. I tifosi però sognano ancora Guardiola.

Le notizie del giorno – La nuova Juventus di Sarri - l’undici di Andreazzoli al Genoa - la classifica dei migliori Under 20 del mondo : LE notizie DEL giorno – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno che riguardano il mondo del pallone. LA nuova Juventus DI Sarri – CALCIOMERCATO Juventus – La Juventus ha scelto il nuovo allenatore, si tratta di Maurizio Sarri, nella serata di ieri il blitz a Londra di Paratici, è stato trovato l’accordo con i Blues per lasciare libero l’ex Napoli, il club ...

GUARDIOLA ALLENATORE JUVENTUS?/ Momblano : 'Pep al 51% - Sarri al 49%' : GUARDIOLA sarà il prossimo ALLENATORE Juventus: ne è convinto il giornalista Francesco Tripodi. Sarri vicino all'addio al Chelsea...

Sarri allenatore Juventus?/ Guelpa : 'Sono tutte balle galattiche - arriva Guardiola' : Sarri allenatore Juventus? Molti addetti ai lavori segnalano l'affare vicinissimo alla chiusura. Il tecnico avrebbe chiesto Icardi come primo rinforzo

Sarri Juventus - il Derby County rallenta la trattativa : ecco perchè : Sarri Juventus – Sembra sia arrivata la fine della telenovela allenatore Juventus. Dall’annuncio dell’addio di Allegri ormai è passato quasi un mese e ad oggi (a parte le parole di alcuni giornalisti) non si sa con certezza chi allenerà la Juventus, visto che la vecchia signora non è ancora uscita allo scoperto. Quello tra Sarri e la Juventus è […] More

GIOVANNI MARTUSCIELLO - VICE DI Sarri ALLA JUVENTUS/ Chi è? 'DNA da allenatore' : GIOVANNI MARTUSCIELLO chi è? Sarà il secondo allenatore della JUVENTUS, affiancando Maurizio SARRI. L'anno scorso all'Inter con Spalletti

Il tam tam Sarri fa perdere alla Juventus il 6% in Borsa : Si attende ancora l’annuncio ufficiale, in quello che oramai sembra essere per tutti il #SarriDay. Sfumata, secondo i media la possibilità per Agnelli di avere sulla panchina Pep Guardiola, si procede per chiudere gli ultimi dettagli dell’affare Sarri. Le ultimissime indiscrezioni parlano di Juve e Chelsea che avrebbero chiuso accordandosi per il pagamento di un indennizzo di 5 mila sterline al club londinese per lasciare libero il ...

Maurizio Sarri nuovo allenatore Juventus : stipendio e presentazione – LIVE : Maurizio Sarri nuovo allenatore Juventus: stipendio e presentazione – LIVE Nonostante l’insistenza di alcuni media sulla pista che porta a Guardiola, sembra ormai in dirittura d’arrivo l’annuncio di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Juventus. Maurizio Sarri: sempre stato l’unico nome concreto Guardiola pronto a lasciare il Manchester City per approdare alla Continassa dopo la sentenza Uefa che molto probabilmente escluderà il ...

Juventus - Sarri sempre più vicino : Paratici avrebbe trovato un'intesa col Chelsea : Ormai sembra essersi risolto il rebus sull'allenatore della Juventus: stando a quanto affermano Sky Sport e vari altri media specializzati, Maurizio Sarri sembra essere davvero ad un passo dal club bianconero. Infatti la Juve, nella giornata di ieri, avrebbe trovato un'intesa con il Chelsea per liberare il tecnico ex Napoli, con il club bianconero che dovrebbe versare un indennizzo ai blues per poter sbloccare la situazione. Dunque ormai, il ...

Calciomercato Juventus : possibile lo scambio Higuain-Zaniolo - Sarri vorrebbe Icardi : Grandi manovre in casa Juventus per quanto riguarda il Calciomercato estivo. Mentre si attende l'annuncio di Maurizio Sarri (il quale, come riportano le ultime indiscrezioni dalla Gran Bretagna, sarebbe stato finalmente liberato dal Chelsea). la dirigenza bianconera sta lavorando con grandissima attenzione per costruire la nuova Juventus. Uno dei gli obiettivi principali del direttore sportivo Fabio Paratici è Nicolò Zaniolo, certamente una ...

Sarri ALLENATORE JUVENTUS?/ Si valuta l'indennizzo sugli obbiettivi : c'è ottimismo : SARRI ALLENATORE JUVENTUS? Molti addetti ai lavori segnalano l'affare vicinissimo alla chiusura. Il tecnico avrebbe chiesto Icardi come primo rinforzo

Juventus - Sarri sarebbe ad un passo : ironia inglese sul 'mancato' bianconero Guardiola : Questione di giorni, forse di poche ore. Maurizio Sarri è ad un passo dalla panchina della Juventus. Dunque il 'giallo dell'estate' si sta finalmente risolvendo: salvo sorprese dell'ultima ora, sarà l'ex tecnico del Napoli a guidare i bianconeri nella prossima stagione. Sui tabloid inglesi, intanto, si fa ironia sul mancato accordo (o trattativa?) tra la Juventus e Pep Guardiola, accordo molto chiacchierato sul web e sui social in queste ...

Calciomercato Juventus - l’11 stellare con Sarri : una cessione eccellente (a sorpresa) ed il sostituto - come cambia la squadra con alternative di lusso [FOTO] : 1/23 La Juventus di Sarri ...

Sarri-Juventus - oggi è il giorno chiave : si attende l’annuncio : SARRI JUVENTUS- Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della Juventus in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da “Gianluca Di Marzio”, il tecnico sarebbe ormai pronto a dire addio al Chelsea e sposare i colori bianconeri. Solo pochi dettagli prima dell’annuncio che potrebbe arrivare già nella giornata di oggi. La Juventus verserà un’indennizzo da […] L'articolo Sarri-Juventus, oggi è il giorno ...