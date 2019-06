Salvini ha autorizzato lo sbarco di 10 migranti dalla Sea Watch a Lampedusa

Sea Watch 3 - Salvini : “Qualche ministro sapeva o ha autorizzato lo sbarco?”. Toninelli : “Mi dica le cose in faccia” : Matteo Salvini aveva promesso che con il suo permesso non sarebbe sbarcato nemmeno uno dei migranti della Sea Watch 3, che da giorni si trovava in mare in attesa dell’ok per attraccare in uno dei porti italiani. Dopo il via libera all’arrivo sul suolo italiano delle prime 18 persone, donne, bambini e una gravemente malata, domenica è toccato al resto dei naufraghi. E il ministro dell’Interno va allora alla ricerca del ...