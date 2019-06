Salvini frena suoi ma pressing a M5s su Ilva-Alitalia-Tav

Di Maio frena Salvini su codice appalti : Luigi Di Maio mette i cosiddetti paletti sul codice appalti. Sospese le norme inattuate come Albo unico imprese. Ecco nel dettaglio… L’accordo sul codice appalti sospende solo norme che già erano inattuate. Come, ad esempio, l’Albo unico delle imprese: non essendo costituito si chiedeva ai Comuni di nominare i commissari delle commissioni valutatrici da un Albo che non esisteva. In sintesi, stando alle parole del ministro del ...

Salvini blinda Rixi e rilancia la Flat Tax. Conte frena : «Non mi sento commissariato» : Matteo Salvini forte del 34% delle europee tracima dalla scrivania del Viminale a quella di altri ministeri, e detta l'agenda di governo anche a Tesoro e al presidente del Consiglio. Il...

Europee 2019 - il video-blob della Maratona Mentana : dall’irrefrenabile attacco di tosse al siparietto con Salvini : I momenti più spassosi dello speciale di La7 dedicato alle elezioni Europee 2019 e guidato dal direttore del TgLa7, Enrico Mentana. Si comincia dal commento sulla foto postata da un trionfante Matteo Salvini sui social (“Il cartello sembra quello delle ricevitorie che hanno venduto il biglietto vincente della lotteria. Vediamo alle sue spalle l’immagine sacra accanto al tapiro d’oro. C’è di tutto. E’ un Salvini ecumenico della ...

"Salvini vuole salvare Fontana e i leghisti indagati" - M5s frena la Lega sull'abolizione dell'abuso d'ufficio : A tre giorni dalle Europee, quando le ceneri del decreto Sicurezza sono ancora calde, Matteo Salvini apre l’ennesimo terreno di scontro con Luigi Di Maio. Questa volta lo fa con un’invasione di campo sui temi della giustizia, cari ai 5Stelle che sono anche i titolari del dicastero. Può sembrare la risposta leghista allo stop del Movimento 5 Stelle che è riuscito nei fatti a bloccare il provvedimento ...

Scontro in Cdm sul dl sicurezza bis - Conte frena : "Criticità Colle" | Salvini : "Spiegazioni" | Poi il rinvio : Luigi Di Maio chiede alla Lega meno polemiche e più fatti. In giornata atteso un Cdm su sicurezza bis e famiglia

Cannabis - via gli shop Conte ora frena Salvini : "Non è nell'agenda..." : Scontro tra Matteo Salvini e il premier Giuseppe Conte . Il titolare del Viminale ha annunciato una direttiva per chiudere i negozi di Cannabis legale . Le parole del ministro Salvini sono state molto ...

Salvini frena sul 'Salva Roma'. I 5 stelle replicano : "Pensi al caso Siri" : A stretto giro di posta arriva anche la replica del viceministro all'Economia, Laura Castelli . "Voglio rassicurare il ministro Salvini, non c'è nessun 'Salva Roma', dalla lettura della norma, ...

Salvini frena sul 'Salva Roma'. "Sindaco non ha controllo della città" : La pausa pasquale non frena le frizioni all'interno della maggioranza. E anche se Matteo Salvini assicura che non sarà lui a fare il governo , il decreto 'Salva Roma' resta un provvedimento che non ...