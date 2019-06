Salvini boccia Lotito per la questione Alitalia | “Due mondi abbastanza lontani”

Cassette di sicurezza - la Procura boccia l’idea di Salvini : “Sono solo chiacchiere al vento” : I primi a storcere il naso sono stati proprio i magistrati della Procura milanese: andare a colpire chi nasconde i soldi nelle Cassette di sicurezza non sarebbe né facile né semplice....

Minibot bocciati da Tria : "Parere negativo" |Di Maio-Salvini : allora trovi lui la soluzione : Il ministro dell'Economia si allinea a Draghi: "Se creiamo nuovo debito non servono, se sono nuova valuta sono illegali". Ma i due vice premier lo criticano: "Se lo strumento per pagare le imprese non è il Minibot, il Mef ne trovi un altro"

Salvini : ecco lista dei giudici pro-migranti che bocciano le mie ordinanze : Il Viminale mette nel mirino i magistrati pro-migranti. Sotto osservazione finiscono quei giudici che hanno emesso sentenze contro provvedimenti del governo. L'annuncio è arrivato dopo il...

Salvini contro i giudici che bocciano i suoi provvedimenti : "Sono a favore degli immigrati - dovevano astenersi" : Il Viminale annuncia ricorsi contro i verdetti del Tar di Firenze e dei tribunali che hanno emesso sentenze a lui contrarie. E ordina agli uffici di accertare uscite pubbliche e collaborazioni dei magistrati

Salvini boccia il Tg1 e su Fazio non molla : «Passa a Rai2? Sempre gli italiani pagano» : Matteo Salvini A Saxa Rubra saranno fischiate le orecchie a qualcuno. Forte del consenso ottenuto alle elezioni europee, ieri sera Matteo Salvini si è presentato in tv e – tra un commento al voto e l’altro – ha tirato una stoccata al Tg1. A Quarta Repubblica, su Rete4, il leader leghista ha sostanzialmente bocciato il notiziario di Rai1, la cui direzione è già considerata vacillante proprio a motivo dei contraccolpi politici a ...

"Dare del fascista a politico non è reato" : il pm boccia il sequestro degli striscioni contro Salvini : Provvedimento della Procura di Bari sugli striscioni sequestrati a Gioia del Colle". Sul primo c'era scritto: 'Meglio lesbica e comunista che Salviniana e fascista'. Sul secondo: 'La Lega è una vergogna, Pino Daniele'

L’avvertimento di Boccia (Confindustria) a Salvini : “Parole che producono sfiducia sono contro l’interesse nazionale” : Dal palco dell’Assemblea generale di Confindustria, è stato il presidente Vincenzo Boccia ad avvertire, con un chiaro riferimento all’indirizzo del vicepremier Matteo Salvini: “Le parole di chi governa non sono mai neutre, influenzano le decisioni di investitori, imprenditori, famiglie. Le parole che producono sfiducia sono contro l’interesse nazionale“. E ancora, ha invitato: “Dobbiamo fare un grande salto di qualità e passare dal ...