Roma | Totti dice addio | lunedì la conferenza stampa

Walter Veltroni : "L'addio di Totti alla Roma è la sconfitta del sentimento nel calcio" : Francesco Totti dirà addio alla Roma. Dopo due anni da dirigente ha deciso di dire basta. In una conferenza stampa in programma alle 14, il Pupone spiegherà i motivi che lo hanno spinto a lasciare, che molto probabilmente coincideranno con la sua poca influenza nelle scelte della società: come ha dimostrato la situazione allenatore e la decisione di non rinnovare il contratto a Daniele De Rossi.Walter Veltroni si ...

Totti lascia la Roma - ecco perché : la conferenza stampa : Un addio clamoroso, che nessuno si sarebbe mai immaginato, una decisione che farà parlare per mesi. Francesco Totti e la Roma si dicono addio dopo 30 anni, vissuti in tutte le vesti, da calciatore del settore giovanile a capitano e simbolo della prima squadra fino al ruolo da dirigente occupato negli ultimi due anni dopo aver appeso le scarpe al chiodo (una scelta non del tutto spontanea). Le strade di Totti e della Roma si dividono tra ...

Totti - l'addio alla Roma in diretta su Rai 2 : La conferenza stampa nella quale Francesco Totti ufficializzerà il suo addio alla Roma va in onda in diretta su Rai 2 dalle 14.00 di lunedì 17 giugno 2019 (e in live streaming su RaiPlay). Un momento atteso non solo dai tifosi giallorossi, ma dal mondo calcistico nazionale nel suo complesso, lo stesso che si è emozionato quando il Capitano lasciò la maglia il 28 maggio 2017 e che ora lo vede dire definitivamente addio alla Roma anche come ...

Sarri - Conte e Totti : il calcio è oggi un Romanzo “impopolare” : La calcionovela bianconera è finita: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. A lui il compito di conquistare la tanto agognata Champions League. È finito un tormentone estenuante e non in linea con i canoni della Vecchia Signora. Niente Guardiola, il più invocato dal popolo di Madama, ma un acerrimo “rivale”, l’artefice del “Sarrismo”, per tre stagioni filosofia, emblema e ...

Totti e l'ultimo dribbling all'ambiguità : meglio l'addio alla Roma che essere sopportato : Soltanto il tempo, forse, ci racconterà la verità. E cioè a chi avrà fatto realmente comodo arrivare a questa soluzione. Nell?attesa, ecco...

Come si è arrivati alla rottura tra Totti e la Roma : A due anni dal suo ritiro dal calcio giocato che ha fatto commuovere tifosi in tutta Italia non solo Romanisti, Francesco Totti lascia - di nuovo - la Roma, questa volta abbandonando il suo ruolo di dirigente, ricoperto dal 2017. Ma la Roma di proprietà dello statunitense James Pallotta è Roma diversa da quella di Franco Sensi che lo aveva visto trasformarsi da giovane promessa a uno dei più grandi campioni italiani. ...

Francesco Totti e il clamoroso addio alla Roma - retroscena : cosa c'è davvero dietro : L'ultimo cucchiaio Francesco Totti lo fa alla sua Roma. Rinuncia a 2,4 milioni di euro più premi, all'offerta da direttore tecnico (ma per fare cosa?) recapitatagli da Pallotta e lascia dopo 30 anni il giallo e il rosso, i colori della sua vita. Quel passo che non aveva avuto il coraggio di fare da

Totti dà l’addio alla Roma : lunedì l’annuncio : Lo strappo è servito. Neanche un miracolo dell’ultima ora potrà evitarlo. Francesco Totti, dopo 30 anni di assoluta fedeltà (28 da calciatore e 2 da dirigente), ha deciso di lasciare la Roma. E lunedì, nel giorno del diciottesimo anniversario del terzo scudetto giallorosso (il solo vinto da giocatore), spiegherà i motivi della frattura e della sepa...

