Roma | coppia carbonizzata dentro un’auto a Torvaianica | identificate le vittime | ipotesi

Roma - il rogo della coppia a Torvaianica : «Uccisi e bruciati per vendetta» : Non erano vicini eppure sono morti insieme, divorati dalle fiamme. Dei loro corpi è rimasto ben poco così come dell'auto sulla quale viaggiavano: una Ford Fiesta. Macabra scoperta...

Roma - il rogo della coppia a Torvaianica : «Uccisi e bruciati per vendetta» : Non erano vicini eppure sono morti insieme, divorati dalle fiamme. Dei loro corpi è rimasto ben poco così come dell'auto sulla quale viaggiavano: una Ford Fiesta. Macabra scoperta...

Roma - coppia carbonizzata in auto : Maria e Domenico uccisi per gelosia. Sotto torchio il compagno di lei : L'inquitante scoperta dei due cadaveri bruciati ha scosso la tranquillità di Torvaianica, località balneare che dista pochi chilometri da Roma. Un giallo che sta tenendo tutti con...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 12 giugno : Ariete dubbioso - Acquario Romantico : I transiti planetari approfonditi nelle previsioni astrali di mercoledì sfidano i segni zodiacali a progredire, superando alcuni dubbi e paure recondite. Di seguito L'oroscopo dell'amore di coppia segno per segno. L'oroscopo di mercoledì dall'Ariete alla Vergine Ariete: la Luna complica la vostra situazione amorosa, tanto che in coppia avvertirete dubbi, temendo che il partner non vi sia fedele. Attenzione che alcuni intralci eccessivi ...

AVEDISCO PREMIA UNA COPPIA DI Roma COME MIGLIORI INCARICATI ALLE VENDITE D’ITALIA : Francesca Poddesu e Lorenzo Verrilli ricevono il Premio Nazionale AVEDISCO, il più importante riconoscimento nel mondo della Vendita Diretta Nella Vendita Diretta, settore meritocratico per eccellenza, passione e determinazione sono gli ingredienti chiave per il successo. Francesca Poddesu e Lorenzo Verrilli, brillanti professionisti di ROMA, durante la 25ª edizione del Premio Nazionale AVEDISCO, svoltasi lo scorso 24 maggio a Milano, sono ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 11 giugno : Gemelli allegro - Sagittario Romantico : L'oroscopo dell'amore di coppia di martedì segnala una rinascita per ciascun segno zodiacale grazie ai passaggi planetari favorevoli. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno. L'oroscopo dell'amore di martedì Ariete: più disponibili e comprensivi nei confronti del partner, sarete apprezzati di sicuro per la vostra estrema sensibilità. I transiti planetari vi invitano a non avere paura di manifestare le vostre debolezze nella ...

Un toro e una mucca si accoppiano in mezzo alla strada a Roma : traffico in tilt : E' diventato virale il video di un toro e una mucca che si accoppiano bloccando il traffico: accade a Roma, nella zona di...

Aereo si schianta in Umbria : gravissima coppia di Romani : Grave incidente nella mattinata di domenica nella zona di Collesecco, in provincia di Perugia: un piccolo Aereo si è schiantato al suolo con a bordo due persone, un uomo e una donna, entrambi...

Lorella Boccia e Niccolò Presta : matrimonio a Roma per la coppia più amata del momento - : Fonte foto: ufficio stampa Lorella Boccia e Niccolò Presta: matrimonio a Roma per la coppia più amata del momento 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Scatti dalla cerimonia holliwoodiana per la conduttrice e l'influencer/producer

Roma - importuna la figlia 15enne - interviene il padre e scoppia la rissa : 7 arresti : Una maxi-rissa è scoppiata ieri pomeriggio presso la fermata dei bus del Lido a Ostia, in provincia di Roma, dove un uomo di 38 anni, già conosciuto alle Forze dell'Ordine e padre di una ragazza di 15 anni, insieme al fidanzato della stessa ha intrapreso una spedizione punitiva nei confronti di almeno cinque persone, tutte di nazionalità straniera, che avevano 19 e 21 anni. Secondo quanto riportato anche dalla stampa locale, tale comitiva di ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 29 maggio : Sagittario protettivo - Pesci Romantico : Le previsioni astrali di mercoledì, riguardanti le relazioni a due, innescano una voglia di cambiamento e di rivoluzionare le proprie sensazioni. L'oroscopo dell'amore di coppia approfondisce questo rinnovamento tramite le premonizioni segno per segno. L'oroscopo dell'amore di mercoledì Ariete: molto pazienti e perseveranti con la Luna nel segno, sarete accondiscendenti e sensibili ai bisogni del partner. Legati ai valori tradizionali, vorrete ...

L'oroscopo dell'amore di coppia al 2 giugno : Cancro Romantico - Vergine confusa : Le previsioni astrali settimanali approfondiscono i transiti planetari giorno per giorno, elargendo delle dritte utili a gestire la relazione a due. L'oroscopo dell'amore di coppia diventa così molto approfondito e ricco di contenuti. L'oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine Ariete: l'influsso di Marte dal domicilio del Cancro vi renderà piuttosto fiacchi e sentirete tutta la stanchezza di un lavoro molto faticoso. Cercate di recuperare il ...

Scoppia il malcontento dei Romanisti : tifosi in rivolta per addio De Rossi : Roma – Il giorno dopo la rabbia prende il posto del dolore (sportivo). I tifosi della Roma sono ancora scottati dalla vicenda Daniele De Rossi, l’attuale capitano della Roma a cui la stessa societa’ giallorossa ha annunciato di non voler rinnovare il contratto. De Rossi ha ormai 36 anni, che si sarebbe arrivati alla fine di un rapporto lo sapevano un po’ tutti. Quello che viene contestato alla societa’ e’ il ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 2 maggio : Ariete Romantico - Gemelli schietto : L'oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì approfondisce i transiti planetari fortunati, esortando ciascun segno zodiacale a intraprendere un cammino consapevole verso la felicità. Di seguito le seguenti previsioni astrologiche segno per segno. Astri e oroscopo dell'amore di coppia di giovedì Ariete: l'entrata della Luna nel vostro cielo vi procura amore e un affetto profondo nei confronti del partner. I momenti romantici non mancheranno di ...