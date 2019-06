Blastingnews

(Di sabato 15 giugno 2019) Aveva accompagnato laa scuola per gli esami di licenza media. Poi, salutato l’uomo che convive con lei, se n’era andata via da sola con l’auto intestata a sua madre: doveva sbrigare alcune commissioni, prima di cominciare il turno di lavoro come addetta alle pulizie in un deposito dell’Eni a Santa Palomba. Ma, pochi minuti dopo aver scambiato alcuni messaggi con la sorella, Maria Corazza, 46 anni, non ha dato più notizie di sé. Mentre nella casa in cui la donna vive con il compagno, lae gli anziani genitori a Pomezia aumentava la preoccupazione, è arrivata la notizia di un macabro rinvenimento. La Ford Fiesta di colore grigio usata dalla donna è stata notata dagli abitanti di alcune ville, mentre bruciava in una zona abbastanza isolata in campagna, a Torvaianica. All’interno della vettura, le forze dell’ordine hanno trovato duecarbonizzati. Si pensa che il ...

vincecamaggio : Roma, cadaveri bruciati: scomparsi figlia dell’intestataria dell’auto ed amico di famiglia - infoitinterno : Roma, cadaveri carbonizzati nell'auto a Torvaianica: una vittima è un'operaia di 46 anni - fabioingoio1 : Roma, trovati due cadaveri carbonizzati in un’auto nel litorale di Torvaianica. La proprietaria: “L’ha presa mia fi… -