(Di sabato 15 giugno 2019) Cassazione 28.5.2019 n 14511 Quando si debba procedere alla riparazione del, che funge da copertura per i locali sotterranei, per ladelle spese non applica l'art. 1126 cc, ma si deve, applicare l'art. 1125 cc, il quale accolla per intero le spese del pavimento del piano superiore a chi ha l'uso esclusivo del pavimento e ne determina la manutenzione, realizzando un'applicazione particolare del principio generale ex art. 1123 cc comma 2.