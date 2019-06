Rio, manicomio per aggressore Bolsonaro

Adélio Bispo de Oliveira, l'uomo che accoltellò l'attuale presidente brasiliano,, durante la campagna elettorale, è stato assolto per infermità mentale ma il giudice ha ordinato il suo ricovero in ungiudiziario per un tempo indefinito. Oliveira resterà in"finchè i medici proveranno che non è più pericoloso".ha detto che ricorrerà in appello, perché se l'"volesse rivelare chi lo ha pagato per uccidermi, le sue affermazioni non avrebbero alcun valore legale".(Di sabato 15 giugno 2019)