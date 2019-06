Rifiuti | si rischia il caos internazionale | l’Indonesia rimanda agli USA 5 container

meteoweb.eu

(Di sabato 15 giugno 2019) L’Indonesia, come aveva promesso nelle scorse settimane, hato negli Stati Uniti cinquedi, avvertendo che non diventera’ “una discarica”. Secondo le bolle doganali, neidoveva esserci solo carta ma secondo l’alto funzionario del ministero dell’Ambiente, Sayid Muhadhar, vi erano anche altri, tra cui bottiglie di plastica e pannolini. “Non e’ un comportamento appropriato, non vogliamo essere una discarica”, ha spiegato Muhadhar. I cinque– di proprieta’ di una societa’ canadese – erano stati spediti da Seattle negli Stati Uniti alla seconda citta’ piu’ grande dell’Indonesia, Surabaya, a fine marzo, ha aggiunto Muhadhar. Non e’ chiaro da dove provenisse la spazzatura. L’Indonesia sta attualmente esaminando diversi altri ...

