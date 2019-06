Rcs | inchiesta per usura sul caso della vendita della sede storica del Corriere

ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 giugno 2019) La Procura di Milano ha aperto un’per, al momento a carico di ignoti, sulla cessione nel 2013delSera, in via Solferino 28, a Milano al gruppo americano Blackstone per 120 milioni di euro e riaffittata alla stessa Rcs del quotidiano a un canone di 10,4 milioni circa l’anno. Ieri, come riferisce IlSera, i militari del Nucleo di Polizia economico finanziariaGuardia di Finanza di Milano si sono presentati nellasocietà editrice, in via Rizzoli a Milano, con un ordine di esibizione di atti firmato dal pm Antonia Pavan. Entro una settimana, scrive il quotidiano, Rcs consegnerà i documenti sul passaggioproprietà. L’è partita dall’esposto di un socio, possessore di un piccolo pacchetto azionario, poi gli investigatori si sono mossi autonomamente. La Procura vuole chiarire se le ...

Corriere : Immobili Rcs, la Procura apre un’inchiesta - Maria89828556 : RT @ultimenotizie: La procura di #Milano ha aperto un'inchiesta per usura sulla cessione della sede storica del Corriere della Sera, in via… - ele2468 : RT @ultimenotizie: La procura di #Milano ha aperto un'inchiesta per usura sulla cessione della sede storica del Corriere della Sera, in via… -