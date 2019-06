Rarissimo astice blu nelle spedizioni del pesce di un ristorante USA | solo uno ogni 2

meteoweb.eu

(Di sabato 15 giugno 2019) Il proprietario di undi Eastham, in Massachusetts, non riusciva a credere ai propri occhi quando tra ledelha visto un inaspettato tocco di colore. Tra gli astici ordinati dal suo, infatti, ce n’era uno, di un blu brillante, come potete vedere dalle foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. “Ho detto: credo che abbiamo qualcosa di speciale qui. Non riuscivo a credere al colore. Tutti si sono radunati in cerchio, chiedendosi: “Come è successo?”, ha raccontato alla CNN Nathan Nickerson III, proprietario dell’Arnold’s Lobster and Clam Bar. L’uomo intende tenere l’animale in mostra nel suoper circa un’altra settimana prima di donarlo ad un acquario. Permettendo ai clienti di vedere l’, spera di ispirare le giovani generazioni ad apprezzare la vita marina: “Voglio che i bambini lo vedano ...