Ragusa | arrestata maestra d' asilo per maltrattamenti di minori VIDEO

Ragusa - arrestata maestra d'asilo nido per maltrattamenti : Bambini forzati a mangiare, schiaffeggiati, rimproverati, sottoposti a violenze psico-fisiche. Un’insegnante di un asilo nido, che accoglie bambini da pochi mesi a tre anni, è stata arrestata e posta ai domiciliari dai carabinieri di Ragusa per maltrattamenti a minorenni in un’istituto di istruzione.Le indagini sono ancora in corso. Sette gli episodi piu’ gravi contestati che hanno portato il gip Andrea Reale a emettere ...

Ragusa - fa prostituire la figlia 13enne per sigarette e vino : madre arrestata insieme a quattro clienti - il più vecchio di 90 anni : Faceva prostituire sua figlia di 13 anni in cambio di soldi, vino, birra, sigarette o una casa in cui dormire. Per questo la madre, di origine rumena, è stata arrestata a Ragusa con l’accusa di sfruttamento della prostituzione minorile. insieme a lei sono finiti in manette quattro clienti, due italiani e due marocchini, che dovranno rispondere di atti sessuali con minore e violenza sessuale. Tra loro c’è anche un uomo di 90 anni. La ...

