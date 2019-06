Quartararo | la pole è sua Dietro Marquez-Vinales | Valentino Rossi è quinto

MotoGP in Catalogna - Fabian Quartararo in pole davanti a Marc Marquez. Quinto Valentino Rossi : Con soli 15 millesimi di vantaggio, è Fabian Quartarato ad aggiudicarsi la pole position del Gp di Catalogna, settima tappa del Motomondiale, nella classe MotoGP. Il francese, in sella alla Yamaha del team Petronas, con il tempo di 1’39”484 ha beffato lo spagnolo Marc Marquez che con la sua Honda ha dovuto accontentarsi del secondo posto. Per il “rookie” transalpino è la seconda pole in carriera nella classe regina del ...

MotoGP – Quartararo guadagna la pole - seconda fila tutta italiana al Montmelò : la griglia del GP di Barcellona : Quartararo conquista la pole position del Gp di Catalogna: seconda fila tutta italiana al Montmelò, la griglia di partenza del settimo round del MotoGP 2019 Fabio (el diablo) Quartararo conquista la pole sul circuito del Montmelò in Catalogna, imponendo il suo tempo con uno stratosferico quarto settore, le condizioni dell’asfalto e le temperature non consentono alle Ducati di dare il meglio sul giro secco. Le Yamaha convincono, con ...

Mugello - pole position per Marquez davanti a Quartararo e Petrucci : Lo spagnolo Marc Marquez all'ultimo secondo conquista la pole position nel Gp d'Italia di MotoGp sul circuito del Mugello con il tempo di 1.45.519. Il campione della Honda ha beffato nel...

A Jerez baby Quartararo toglie a re Marquez sia la pole sia il record : In un mondiale MotoGP equilibrato come quello in corso, c'era ancora chi aspettava la prima vera sorpresa del 2019 a due ruote. Ed è arrivata, puntuale, a Jerez de la Frontera. Qui, dove alle 14 si ...

